Cómo liberar espacio en el celular sin borrar fotos ni aplicaciones: en 8 pasos simples

El aviso de espacio casi lleno suele aparecer en el peor momento: al instalar una actualización, descargar un archivo o grabar un video. Antes de sacrificar recuerdos o desinstalar herramientas útiles, conviene buscar los gigabytes ocultos en descargas olvidadas, copias duplicadas, cachés y contenidos guardados para usar sin conexión.

El paso 1 es medir antes de borrar. En Android, Ajustes > Almacenamiento muestra qué categorías consumen la capacidad interna; en iPhone, la ruta vigente es Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone. Esa pantalla permite ordenar prioridades y evita perder tiempo con cambios que apenas liberan unos megabytes. Si videos descargados o documentos encabezan la lista, allí está el primer objetivo. También hay que distinguir almacenamiento de memoria RAM: cerrar aplicaciones puede resolver un bloqueo, pero no recupera capacidad permanente. Google aclara que son recursos diferentes y que, por lo general, no hace falta cerrar las apps. Ayuda oficial de Android y manual del iPhone.

Caché y archivos temporales: qué se puede borrar El paso 2 consiste en retirar archivos temporales. En Android, Files by Google ofrece la tarjeta Archivos basura dentro de Limpiar y señala que esa acción no modifica los ajustes de las aplicaciones, aunque el borrado es definitivo. El paso 3 apunta a la caché: desde la información de cada app se puede elegir Borrar caché, nunca Borrar almacenamiento, porque esta última opción elimina todos sus datos. Algunas aplicaciones tardarán un poco más en abrirse la próxima vez, ya que deberán reconstruir esos archivos. En el iPhone no existe un control general equivalente; para Safari se puede borrar el historial y los datos de sitios web desde Ajustes > Apps > Safari. La información de Autorrelleno se conserva, pero ciertas sesiones pueden cerrarse. Files by Google y Soporte de Apple.

El paso 4 lleva a la carpeta Descargas, donde suelen quedar PDF, audios, documentos, paquetes comprimidos y archivos de instalación que ya cumplieron su función. Conviene ordenar por tamaño y abrir aquello cuyo nombre no resulte reconocible antes de enviarlo a la papelera. El paso 5 es buscar duplicados y archivos grandes. Files by Google incluye tarjetas específicas para ambas categorías y marca cuál es el original en los duplicados. En iPhone, la app Archivos permite localizar documentos guardados; el panel de almacenamiento, además, ayuda a reconocer qué contenido ocupa más lugar. Ante la duda, es preferible mover un archivo que eliminarlo. Gestión de descargas y archivos duplicados.

Las descargas que quedan ocultas dentro de las plataformas El paso 6 está dentro de las plataformas de streaming. Episodios, películas, listas musicales, podcasts y videos descargados para viajar siguen ocupando espacio aunque ya hayan sido vistos o escuchados. Hay que eliminarlos desde la aplicación que los descargó, no desde la pantalla de inicio: quitar un ícono de allí no borra ese contenido.