El truco casero de la tiza para eliminar la humedad en las paredes

El elevado costo de las soluciones comerciales impulsa el uso de la tiza, un truco tradicional para absorber la humedad en espacios cerrados.

La presencia de humedad en el hogar suele intensificarse con la llegada del frío y la menor circulación de aire. Ante el elevado costo de las soluciones comerciales, un método tradicional gana popularidad por su bajo costo: se trata de usar una tiza escolar.

Gracias a su elevada porosidad, la tiza actúa como un desecante eficiente en zonas cerradas. Su aplicación requiere un procedimiento muy simple.

Cómo usar la tiza contra la humedad Un consejo para combatir la humedad en las paredes. Fuente: Shutterstock. Para este trabajo se necesitarán entre 10 y 15 tizas blancas. Atar un grupo con un hilo, elástico o cinta para formar un bloque firme. Luego ubicar el atado en esquinas de ambientes reducidos, cerca de los zócalos o en el interior de placares propensos a la condensación.

El material comenzará a capturar el vapor ambiental de forma progresiva. Conviene revisar las tizas cada dos semanas y reemplazarlas si se perciben húmedas o presentan cambios de coloración.