Galletas sin harinas y sin azúcar: combiná coco y chocolate y a disfrutar
Estas galletas de coco sin azúcar y sin harina, con un toque de chocolate, son una opción ideal para un postre o merienda fácil y deliciosa.
Las galletas de coco sin azúcar con hilos de chocolate son una de esas recetas fáciles y deliciosas para disfrutar algo dulce sin necesidad de agregar azúcar. Quedan tiernas por dentro, ligeramente doradas por fuera y con el toque irresistible del chocolate que las cruza en finos hilos. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para conseguir unas galletas perfectas: dejar reposar la masa unos minutos antes de formar las galletitas, para que el coco absorba parte de la humedad y la preparación tome mejor cuerpo.
FICHA
Tiempo de cocción
12 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos y 10 minutos de reposo
Tiempo total de preparación
37 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería saludable
Ingredientes
- 150 gr de coco rallado sin azúcar
- 2 huevos
- 3 cucharadas de edulcorante apto para horno
- 50 gr de harina de almendras
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- ½ cucharadita de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
- 50 gr de chocolate amargo sin azúcar
Pasos
- Batí los huevos junto con el edulcorante y la esencia de vainilla hasta integrar.
- Agregá el coco rallado, la harina de almendras, el polvo para hornear y la sal. Mezclá hasta obtener una preparación húmeda y moldeable.
- El gran secreto de esta receta es dejar reposar la masa durante 10 minutos. El coco absorbe parte de la humedad y las galletitas mantienen mejor su forma durante la cocción.
- Formá pequeñas bolitas, aplastalas suavemente y acomodalas sobre una placa con papel manteca.
- Horneá a 170 °C durante 10 a 12 minutos, hasta que los bordes estén apenas dorados.
- Dejá enfriar completamente antes de decorarlas.
- Derretí el chocolate amargo sin azúcar y colocá pequeños hilos sobre las galletitas utilizando una cuchara o una manga fina.
- Dejá reposar hasta que el chocolate se endurezca y serví.