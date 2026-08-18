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Galletas sin harinas y sin azúcar: combiná coco y chocolate y a disfrutar

Estas galletas de coco sin azúcar y sin harina, con un toque de chocolate, son una opción ideal para un postre o merienda fácil y deliciosa.

Candela Spann

Receta de galletas sin harina y sin azúcar para una tarde de mates

Receta de galletas sin harina y sin azúcar para una tarde de mates

Imagen creada por IA - MDZ

Las galletas de coco sin azúcar con hilos de chocolate son una de esas recetas fáciles y deliciosas para disfrutar algo dulce sin necesidad de agregar azúcar. Quedan tiernas por dentro, ligeramente doradas por fuera y con el toque irresistible del chocolate que las cruza en finos hilos. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto para conseguir unas galletas perfectas: dejar reposar la masa unos minutos antes de formar las galletitas, para que el coco absorba parte de la humedad y la preparación tome mejor cuerpo.

FICHA

Tiempo de cocción
12 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos y 10 minutos de reposo
Tiempo total de preparación
37 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería saludable

Ingredientes

  • 150 gr de coco rallado sin azúcar 150 gr de coco rallado sin azúcar
  • 2 huevos 2 huevos
  • 3 cucharadas de edulcorante apto para horno 3 cucharadas de edulcorante apto para horno
  • 50 gr de harina de almendras 50 gr de harina de almendras
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • ½ cucharadita de polvo para hornear ½ cucharadita de polvo para hornear
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
  • 50 gr de chocolate amargo sin azúcar 50 gr de chocolate amargo sin azúcar
Pasos
  • Batí los huevos junto con el edulcorante y la esencia de vainilla hasta integrar.
  • Agregá el coco rallado, la harina de almendras, el polvo para hornear y la sal. Mezclá hasta obtener una preparación húmeda y moldeable.
  • El gran secreto de esta receta es dejar reposar la masa durante 10 minutos. El coco absorbe parte de la humedad y las galletitas mantienen mejor su forma durante la cocción.
  • Formá pequeñas bolitas, aplastalas suavemente y acomodalas sobre una placa con papel manteca.
  • Horneá a 170 °C durante 10 a 12 minutos, hasta que los bordes estén apenas dorados.
  • Dejá enfriar completamente antes de decorarlas.
  • Derretí el chocolate amargo sin azúcar y colocá pequeños hilos sobre las galletitas utilizando una cuchara o una manga fina.
  • Dejá reposar hasta que el chocolate se endurezca y serví.

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