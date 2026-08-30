Cómo está la carrera entre Messi y Cristiano por llegar a los mil goles tras los 4 de Leo en Inter Miami

Lionel Messi tuvo una noche inolvidable este sábado con Inter Miami. El argentino marcó cuatro goles frente a Montreal por una nueva jornada de la MLS y llevó su cuenta a 927 tantos oficiales, en una carrera histórica que todavía tiene a Cristiano Ronaldo como principal referencia.

El portugués, que continúa en actividad y también persigue la misma cifra, mantiene el liderazgo entre los máximos goleadores de la historia. Con 978 goles en 1.332 partidos, está a solo 22 tantos de alcanzar los 1.000, mientras que Messi necesita 73 para llegar a esa marca.

El póker de Leo en la MLS le permitió, además, recortar la distancia con su histórico rival. La diferencia entre ambos es ahora de 51 goles, con Cristiano por delante, aunque los dos siguen aumentando sus registros en la etapa final de sus respectivas carreras.

Cristiano Ronaldo lidera el ranking histórico con 978 goles oficiales , mientras que Messi aparece segundo con 927 en 1.170 partidos. Detrás de ellos se encuentran Josef Bican, con 805 tantos; Romario, con 772; y Pelé, con 757.

La cifra alcanzada por el portugués lo coloca a las puertas de una marca inédita en el fútbol de elite. Para llegar a los 1.000, CR7 necesita convertir 22 goles más. Messi , en tanto, quedó a 73 tantos después de su espectacular actuación ante Montreal.

La diferencia también muestra el ritmo que ambos mantienen pese a encontrarse en una etapa avanzada de sus carreras. Cada gol modifica una disputa estadística que se mantiene vigente desde los años en los que ambos dominaron el fútbol mundial.

Con 41 años, Cristiano Ronaldo sigue rompiendo récords. X @Cristiano

Ranking de máximos goleadores de la historia

Cristiano Ronaldo (Portugal): 978 goles

(Portugal): 978 goles Lionel Messi (Argentina): 927 goles

Josef Bican (Austria): 805 goles

Romario (Brasil): 772 goles

Pelé (Brasil): 757 goles

Messi y Cristiano también compiten con sus selecciones

La comparación entre ambos también se mantiene cuando se analizan sus registros internacionales. Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia a nivel de selecciones, con 146 goles para Portugal.

Messi ocupa el segundo lugar en esa clasificación con 125 tantos para Argentina, mientras que el podio lo completa el iraní Ali Daei, quien marcó 109 goles durante su etapa con la selección de Irán.

Así, la disputa entre las dos grandes figuras de una generación continúa abierta en distintos frentes. Mientras Cristiano tiene la ventaja en la carrera hacia los 1.000 goles, Messi volvió a dar un golpe de efecto con cuatro tantos y mantiene vigente la pelea por una de las marcas más impactantes de la historia del fútbol.