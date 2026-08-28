Cristiano Ronaldo marcó su gol 978, se acerca a los mil y su festejo fue muy particular

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista con Al Nassr y dio un nuevo paso hacia una de las cifras más importantes de su carrera. El portugués convirtió el 2-1 ante Al Taawon, llegó a los 978 goles como profesional y quedó cada vez más cerca del objetivo de alcanzar los 1.000.

El delantero tuvo una participación decisiva en la remontada de Al Nassr , que comenzó en desventaja y terminó imponiéndose para mantener su arranque perfecto en la Liga de Arabia Saudita. Ronaldo disputó 80 minutos y fue reemplazado por Abdullah Al Hamdan en el tramo final.

El tanto que definió el encuentro tuvo además un detalle particular. Ronaldo esperó la confirmación del VAR antes de desatar su tradicional festejo, consciente de que la jugada podía ser revisada. Una vez validado el gol, celebró con su clásico "siuuu".

Al Taawon había sorprendido al líder y se puso en ventaja a los 11 minutos mediante Bassam Al Hurayji. Sin embargo, Al Nassr reaccionó antes del descanso y encontró la igualdad en el tiempo añadido de la primera parte, con un remate de Samu Costa tras una asistencia de Sadio Mané.

El equipo dirigido por Ange Postecoglou salió con otra actitud en el complemento y rápidamente consiguió dar vuelta el resultado. A los cinco minutos, Mohamed Simakan sacó un disparo dentro del área que fue desviado en el camino por Ronaldo, quien apareció en el lugar indicado para empujar la pelota y establecer el 2-1.

Así fue el gol 978 de Cristiano Ronaldo

Con ese gol, el portugués alcanzó los 978 tantos en su carrera y redujo a 22 la distancia que lo separa de los 1.000. Mientras continúa persiguiendo esa marca histórica, Ronaldo sigue siendo una de las principales cartas ofensivas de Al Nassr.

Al Nassr mantiene su arranque perfecto

La victoria permitió al conjunto saudí sostener el liderazgo de la competencia con puntaje ideal. Al Nassr ganó sus cuatro partidos disputados y se mantiene en lo más alto de la tabla después de un comienzo de temporada perfecto.

El panorama es completamente diferente para Al Taawon, que todavía no consiguió ganar. El equipo acumula dos empates y dos derrotas en las primeras cuatro jornadas y se encuentra en la zona baja de la clasificación.

Para Ronaldo, en tanto, cada partido representa una nueva oportunidad de acercarse a los 1.000 goles. Con 978 en su registro, el portugués continúa alimentando una cuenta que ya se convirtió en uno de los grandes objetivos de la etapa final de su carrera.