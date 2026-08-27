Antonela Roccuzzo, 38 años: "Entreno todos los días por que es como mi terapia"

Una hora sin teléfono, el reloj en modo “No molestar” y una rutina que combina fuerza con baile. Así organiza Antonela Roccuzzo el momento que reserva para sí misma. A los 38 años, la rosarina explicó que el ejercicio dejó de ser solo una cuestión física y pasó a ocupar un lugar clave en su bienestar cotidiano.

Las declaraciones surgieron de una entrevista concedida a ELLE y publicada el 10 de febrero de 2026, cuando fue presentada como nueva figura de Anastasia Beverly Hills. Allí habló sobre maternidad, trabajo, cuidado personal y la búsqueda de un espacio propio dentro de una agenda marcada por sus compromisos y la vida familiar junto a Lionel Messi y sus tres hijos.

“Intento entrenar todos los días”, contó la rosarina al describir una planificación que desarrolló durante los últimos años. Dos veces por semana participa en clases de FitJam, una disciplina grupal que combina movimientos de baile con trabajo aeróbico. Para ella, esa actividad cumple una doble función: la mantiene en movimiento y le permite comenzar la jornada con la atención puesta lejos de las obligaciones cotidianas. El resto de su programa incluye ejercicios con pesas y períodos destinados a la recuperación.

Su vínculo con el entrenamiento de fuerza no siempre fue el mismo. Durante un tiempo evitó las pesas porque temía que modificaran demasiado su contextura física. La experiencia terminó por cambiar esa percepción y hoy las considera una pieza central de su preparación. También intenta transmitir esa valoración a sus padres, a quienes les recomienda sumar alguna sesión semanal. La práctica se convirtió, según definió, en algo parecido a una terapia: guarda el celular, silencia las notificaciones y dedica esa hora exclusivamente al ejercicio.

La alimentación ocupa otro lugar importante dentro de la dinámica familiar. Roccuzzo explicó que la exigencia profesional de Messi requiere una planificación constante de las comidas y que esa disciplina se trasladó al resto de la casa. La pareja prioriza productos orgánicos y evita el tabaco y las bebidas alcohólicas. “No tomamos alcohol ni fumamos”, afirmó. En su descripción, nutrición, movimiento, descanso y salud mental no aparecen como compartimentos separados, sino como partes de una misma rutina.

Ese esquema también convive con las demandas de la maternidad y sus proyectos profesionales. Antonela reconoció que durante mucho tiempo sintió culpa cuando debía ausentarse por trabajo, incluso en viajes breves. Con el apoyo de Messi, comenzó a reservar más tiempo para sus propias actividades y a mostrarse con mayor autonomía. Su objetivo, explicó, es que sus hijos puedan verla no solo en su rol familiar, sino también como una mujer capaz de desarrollar intereses y proyectos personales.

Qué recomiendan los organismos de salud

La rutina relatada por Roccuzzo responde a una experiencia personal y no constituye una indicación aplicable de la misma manera a todas las personas. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos acumulen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de intensidad elevada. También aconseja trabajar los principales grupos musculares al menos dos días por semana. La frecuencia, duración y carga deben adaptarse a la edad, el estado físico y los antecedentes de salud.

La decisión de no consumir alcohol también coincide con la posición difundida por la OMS, que advierte que no se ha establecido un nivel completamente libre de riesgos para la salud. Sin embargo, una alimentación equilibrada no depende únicamente de que los productos sean orgánicos. El bienestar requiere variedad nutricional, descanso adecuado y una actividad física progresiva. En el caso de Antonela, esos elementos forman parte de una organización cotidiana en la que el entrenamiento funciona, además, como una pausa mental.