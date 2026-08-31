Messi le puso punto final a su etapa en la Selección argentina: sus números y títulos en la Albiceleste

Con una emotiva carta en sus redes sociales, Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina y con ello también una tremenda cantidad de títulos.

Fin de una era en la Selección argentina. Lionel Messi tomó una de las decisiones más difíciles de su carrera y este lunes, poco más de un mes después de la final del Mundial 2026 ante España, anunció que no volverá a vestir la camiseta de la Albiceleste. El astro rosarino comunicó su determinación a través de una emotiva carta y cerró así una historia que comenzó hace más de dos décadas y que terminó con una colección de títulos, récords y momentos inolvidables.

La decisión llegó después de semanas particularmente difíciles para el capitán. Tras disputar el Mundial 2026 y quedar a un paso de conquistar nuevamente la Copa del Mundo, Messi se tomó un tiempo para analizar qué quería hacer con su futuro. En ese período también recibió uno de los golpes más duros de su vida con el fallecimiento de su papá, Jorge Messi. Finalmente, después de meditarlo durante varias semanas, Leo resolvió ponerle punto final a su ciclo con la Selección y cerrar definitivamente su etapa internacional.

Los números y títulos de Lionel Messi en la Selección argentina El recorrido de Messi con la Mayor comenzó el 17 de agosto de 2005, cuando José Pékerman lo hizo debutar en un amistoso frente a Hungría en Budapest. Desde entonces, el rosarino construyó una carrera sin precedentes: disputó 207 partidos, de los cuales 72 fueron por Eliminatorias, 61 amistosos, 39 por Copa América, 34 en Mundiales y uno correspondiente a la Finalissima. Además, fue titular en 185 oportunidades e ingresó desde el banco en las 22 restantes.

Messi se retiró de la Selección argentina con números de auténtico crack. Foto: Télam Sus estadísticas también explican la dimensión de su legado. Messi convirtió 125 goles con la camiseta argentina y se transformó en el máximo goleador histórico de la Selección argentina. A esa cifra le agregó 66 asistencias, por lo que participó directamente en 191 de los 207 partidos en los que tuvo presencia. Números que reflejan el impacto que tuvo durante más de 20 años y que lo convierten, sin discusión, en uno de los futbolistas más importantes que alguna vez representaron al país.

Pero si hay algo que terminó de transformar su historia en leyenda fueron los títulos. Messi conquistó seis trofeos con las distintas selecciones argentinas: el Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, además de cuatro conquistas con la Mayor bajo el ciclo de Lionel Scaloni: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Después de años de frustraciones y derrotas, Leo consiguió darle a la Argentina los títulos que tanto había buscado y se marchó dejando una huella imposible de borrar.