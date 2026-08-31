Qué dice la carta que escribió Lionel Messi para anunciar su retiro de la Selección argentina

Este lunes, Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina, asegurando que había tomado la decisión tras el final del Mundial 2026.

El país lamenta el anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina. El histórico capitán de la albiceleste anunció su despedida a través de un posteo de Instagram, en el que compartió una carta con los motivos que lo llevaron a tomar la difícil decisión.

Como si fuera poco, el célebre "10" compartió un emotivo video repasando su paso por la Selección argentina, provocando el desconsuelo entre sus seguidores. "Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección", comienza la carta de despedida del astro del fútbol.

Qué dice la carta completa que escribió Lionel Messi El posteo de Messi anunciando su retiro de la Selección argentina. "Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).