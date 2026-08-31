Lionel Messi a través de la lente: su paso por la Selección argentina en fotos

Lionel Messi puso fin a su paso por la Selección argentina luego de más de 20 años en los que se convirtió en símbolo de la Albiceleste. Promesa, debut con expulsión, frustraciones, críticas, redención y éxito; el camino de un héroe que supo ganarse el corazón de todos los argentinos y muchos alrededor del mundo.

Su camino comenzó el 29 de junio de 2004 cuando Julio Humberto Grondona, entonces presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), se inventó un partido de la Sub 20 contra Paraguay en la cancha de Argentinos Juniors. Ahí, donde Diego Maradona tuvo su debut profesional, la Argentina logró "blindar" a Lionel Messi, un desconocido jugador del Barcelona que todavía no había debutado en su club.

Luego de tal movida "de ajedrez" de Grondona, el momento del debut con la Selección mayor fue en Budapest durante un amistoso con Hungría el 17 de agosto de 2005. Lisandro López, joven delantero de Racing recién vendido a Porto, se fue reemplazado por Messi a los 18 minutos del segundo tiempo. La ilusión de un país duró solo 47 segundos. La mala fortuna de la gran promesa del fútbol mundial hizo que un movimiento de brazo para sacarse de encima a un defensor termine con su expulsión.

A casi un año de aquel debut, el 16 de junio de 2006, Lionel Messi consiguió su primer gol en la Selección argentina por mundiales. Fue contra Serbia y Montenegro por la segunda fecha del grupo C, victoria con la que Argentina selló su clasificación a octavos de final. Luego llegó un empate contra los Países Bajos, un triunfo agónico contra México y la triste eliminación contra Alemania por penales en cuartos de final, sin poder ingresar en ese partido.

En la Copa América de Venezuela 2007, Messi tuvo uno de sus más grandes partidos con la Selección, ganando por 3 a 0 sobre México en semifinales. Un equipo lleno de figuras, pero que no logró coronar contra un Brasil que llegaba con un "equipo B". A pesar de ello, quedó grabado en la memoria colectiva cuando Messi ingresó por la derecha del área y con la simpleza de los genios empalmó la pelota de zurda y la clavó por encima de Oswaldo Sánchez a los 15 del segundo tiempo para poner el 2 a 0. En 2008 obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín, pero con el tiempo parecía no alcanzar con eso.

Messi festeja la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. NA

Sudáfrica 2010: la ilusión de Maradona y la frustración

Ya en el Mundial 2010, bajo las directrices de Diego Maradona, se construyó la posibilidad de que podía finalmente conseguirse el tan ansiado título. Para este punto, Lionel Messi ya era la figura más desequilibrante del fútbol mundial y el ícono de la Selección, pero el equipo no lograba grandes resultados a pesar de estar plagado de figuras. La historia terminó temprano, para lo que podían dar esos jugadores, y con una contundente goleada 4 a 0. La particularidad, es que Messi no pudo convertir en ninguno de los cinco partidos que disputó.

Messi junto a Maradona en el Mundial 2010. @leomessi

Críticas y la dolorosa final de Brasil 2014

Un año más tarde, Messi tenía la oportunidad de demostrar su valía en la Argentina, donde ya era foco de críticas. "O se cansan demasiado por allá, o se cansan demasiado por aquí cuando vienen", sentenció Fernando Niembro, tras la eliminación con Uruguay, sobre las figuras argentinas que brillaban en Europa. Las figuras que no lograron descollar en Sudáfrica 2010, tampoco pudieron en Argentina 2011. Messi se constituyó entonces en el foco de las críticas, tanto en las pantallas como en la radio, los diarios y hasta en los cafés. Increíblemente, después de aquel duro golpe, Argentina clasificó cómoda al Mundial de Brasil 2014. Lionel Messi fue trascendental para pasar la fase de grupos y se fue transformando en la figura que prometía ser, pero no pudo coronar con la Copa del Mundo en la final con Alemania. Allí dejó la dolorosa foto frente a la Copa del Mundo, como un chico mirando el juguete que no puede tener.

Lionel Messi mira fijamente la Copa del Mundo mientras va a recibir su premio como mejor jugador del Mundial 2014. Archivo

La renuncia de hoy tuvo un antecedente en 2016 luego de dos duras derrotas. En 2015 y 2016, ante Chile, la derrota llegó por la vía de los penales. La combinación de ambas finales perdidas y las críticas que no paraban de crecer sobre él, dieron lugar a una frase histórica: "Es increíble, pero no se me da". Tres finales en tres años. Tres derrotas seguidas. Parecía ser ese el final de Lionel Messi en la Selección, pero terminó volviendo de la mano de Edgardo Bauza.

En medio de fuertes críticas, Messi anunció en 2016 su renuncia a la Selección.

Rusia 2018: el héroe que emergió de las críticas

Una de las peores participaciones de la Selección argentina en los últimos mundiales fue en Rusia 2018. Allí Messi comenzó a construir sobre sus críticas la figura de héroe que quedaría para los años siguientes. Al borde del abismo de quedar eliminado en fase de grupos, Messi se puso el equipo al hombro contra Nigeria y fue clave en la clasificación a octavos de final, pero no pudo superar a Francia.

Marcos Rojo convierte el agónico gol a Nigeria y Messi, que había convertido el primero, corre hacia él en los festejos. X/@RoyNemer

Tras el infructuoso paso de Jorge Sampaoli por la Selección, Lionel Messi volvía a ser el comandante del plantel bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni, un debutante como entrenador que había compartido equipo con el 10 durante la era Pekerman y le dio su primer pase en aquel partido con Hungría de 2005. Casi nada en comparación a todo lo que tenían por delante. Una polémica semifinal en la Copa América de Brasil 2019 terminó con Argentina ganando el tercer puesto contra Chile, pero dos años después volvía a ganarse un título después de 28 años.

Lionel Messi levanta su primer título con la Selección mayor; solo había ganado el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla de oro en Pekín. EFE

Qatar 2022: la gloria máxima y el anhelado Mundial

El 2022 sería el año más glorioso para su carrera. Luego de tal éxito ante Brasil en el Maracaná, Lionel Messi consiguió la Finalísima ante Italia en el icónico Wembley Stadium de Londres, pero a fin de año estaba la gran sorpresa: el Mundial de Qatar. Un traspié contra Arabia Saudita, un golazo a México, un penal errado con Polonia, un triunfo ajustado contra Australia, una batalla contra Países Bajos, una función contra Croacia y un doblete contra Francia. ¿Qué más?

¡Al fin! Lionel Messi consigue su tan ansiada Copa del Mundo en Qatar. NA

Después llegó el final. En 2024 ganó su segunda Copa América en los Estados Unidos, pero una lesión lo retiró a mitad de la final contra Colombia en el Hard Rock Stadium. Dos años más tarde, la última función. Una brillante función. Digna de un grande finale. Se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales, eliminó a Inglaterra en semifinales y consiguió el subcampeonato. Días después de la final escribió la carta de su despedida que hoy dio a conocer.