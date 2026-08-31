Messi se retiró de la Selección argentina: el detalle especial de la lapicera con que escribió la carta

El bolígrafo que aparece en la carta de despedida de Lionel Messi representa al Giratiempo, un dispositivo de la icónica saga de Harry Potter. Su significado.

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina a través de una carta que publicó en sus redes sociales junto a una imagen interpretativa: tres hojas manuscritas fueron suficientes para comunicar una decisión que marca el final de una era. Pero, entre la emoción y el impacto de sus palabras, hubo un detalle que pasó prácticamente inadvertido: la lapicera que "utilizó" para escribirla.

A simple vista, podía parecer un bolígrafo más. Sin embargo, el objeto elegido por el capitán argentino tiene un significado muy especial. Se trata de una lapicera inspirada en el Giratiempo, el famoso dispositivo mágico del universo de Harry Potter que tiene la apariencia de un pequeño reloj de arena dorado y permite retroceder en el tiempo (una hora por cada vuelta que le den).

Messi utilizó el Giratiempo de Harry Potter en su carta de despedida Ahí aparece el guiño que parece hecho a la medida de la historia de Messi con la Albiceleste. Mientras el Giratiempo está asociado a distintas estrellas, el que aparece junto a las hojas del rosarino tiene seis.

El número no es casualidad, porque representa la cantidad de títulos que conquistó con la camiseta argentina: el Mundial de Qatar 2022, las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022, los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub 20 de 2005.