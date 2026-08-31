El día que Lionel Messi dijo "basta": del dolor de 2016 a la carta que cerró su ciclo con Argentina en 2026

A diez años de aquel recordado 27 de junio de 2016 en el MetLife Stadium de Nueva York, cuando Lionel Messi renunció por primera vez a la Selección argentina tras caer ante Chile.

El 27 de junio de 2016 no fue un día más en la carrera de Lionel Messi. La derrota por penales ante Chile en la final de la Copa América Centenario, sufrida en el MetLife Stadium de Nueva York, significó un golpe devastador para las aspiraciones del capitán de la Selección Argentina.

Fue la tercera final perdida en tres años consecutivos —tras los tropiezos en el Mundial Brasil 2014 y la Copa América Chile 2015—. Con la frustración a flor de piel tras fallar su cobro desde los doce pasos, el '10' encaró los micrófonos en la zona mixta y soltó una frase que paralizó al deporte mundial: "Ya está, se terminó para mí la Selección. Ya lo intenté mucho, me duele más que a ninguno no poder ser campeón con Argentina, pero es así, no se dio y lamentablemente me voy sin poder conseguirlo."

Archivo Aquel anuncio desencadenó un clamor popular sin precedentes. Apenas un par de meses después, movido por el cariño del público y su deseo de revancha, Leo dio marcha atrás e inició el camino que lo llevaría a consagrarse campeón de América y del Mundo.

EFE Mundial 2026: la carta final y la decisión definitiva de decir "basta" Una década después de aquella aciaga noche en Nueva York, el MetLife Stadium volvió a ser testigo central en el desenlace de la carrera de Messi con la camiseta albiceleste.

El posteo de Messi anunciando su retiro de la Selección argentina. Tras disputar la final del Mundial 2026 frente a España, Lionel Messi publicó una carta abierta confirmando su retiro definitivo de la Selección argentina. En su mensaje, el astro reveló que había redactado el texto dos días después de caer en la definición mundialista, asegurando que su ciclo con la camiseta nacional estaba concluido: "Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy estoy más convencido que antes."