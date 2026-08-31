"Messi es imposible", Javier Milei despidió a Lionel y recordó lo que decía de él antes de ser presidente

En medio de las reacciones al triste anuncio de Lionel Messi, Javier Milei se sumó y le dedicó una publicación al astro del fútbol argentino.

Luego de la derrota en la final del Mundial 2026 y de la muerte de su papá, Lionel Messi hizo el anuncio que todos temían: se retirará de la Selección argentina. Esto causó una ola de reacciones en redes sociales, a la que se sumó Javier Milei.

El presidente le dedicó unas escuetas palabras en su cuenta de X (ex Twitter), y también una historia en su cuenta de Instagram en nombre de La Libertad Avanza.

La reacción de Javier Milei al retiro de Lionel Messi de la Selección argentina En cuanto a su posteo de X, Milei escribió: "Messi es imposible", y citó un video suyo de 2018- compartido por la cuenta @Milei_Media- en la que decía: "Messi como juvenil jugó 306 partidos e hizo 355 goles. Como profesional, jugó 815 partidos e hizo 650 goles. Es decir, en su carrera, Messi jugó 1121 partidos e hizo 1005 goles". Esas son cifras que dimensionaban la magnitud de Lionel como jugador, con datos contados hasta ese momento y que con el correr de los años se multiplicarían exponencialmente.

"Si uno toma los goles, nada más que los del profesionalismo, hoy se hacen menos que la mitad de goles de los de la era de Pelé. Con lo cual, hoy Messi sería un jugador de más de 1300 goles. Los números de Messi son impresionantes. No hay jugador en la historia de la humanidad que haya hecho lo que hizo él", indicó. Tras esto, se puso de pie y expresó: "¡Messi es imposible!".