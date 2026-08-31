Lionel Messi se retira de la Selección argentina: así reflejaron los principales diarios del mundo su despedida

Messi realizó el anuncio a través de una sentida carta en sus redes sociales, en la que reconoció que “fue una decisión que dolió y duele en el alma”. “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, comenzó el comunicado con el que dejó en shock a todos los fanáticos del fútbol.

El diario español AS tituló de manera contundente: “Messi deja Argentina” , y presentó la decisión como el cierre definitivo de una etapa histórica. El medio español destacó que el capitán argentino abandona la Selección después de más de 200 partidos y 125 goles, y puso el foco en el contenido emocional de la carta que publicó en sus redes sociales. AS remarcó que Messi explicó que había tomado la decisión después de la final del Mundial 2026 y que considera que llegó el momento de dar paso a las nuevas generaciones. También subrayó el agradecimiento del futbolista a su familia, entrenadores, compañeros y dirigentes, además de su intención de continuar acompañando a la Selección como un hincha más.

MARCA eligió un título todavía más categórico: “El fin de una era: Lionel Messi anunció su retiro definitivo de la Selección Argentina” . El diario español describió el anuncio como un momento de enorme impacto para el fútbol mundial y puso el acento en el carácter íntimo de la publicación. Para MARCA, la carta representa la confirmación de una decisión que Messi había madurado durante semanas después de la final perdida ante España. El medio reprodujo el comienzo del comunicado, en el que el rosarino explica que, después de pensar mucho lo ocurrido, decidió comunicar su retiro. La publicación también recuperó una de las frases centrales de Messi: “Me vacié, ya no tengo más para dar” , una expresión que resume el desgaste y la sensación de haber entregado todo durante sus más de dos décadas con la Albiceleste.

LANCE: “Lionel Messi anuncia su retiro de la Selección Argentina”

En Brasil, LANCE! fue directo y tituló “Lionel Messi anuncia su retiro de la Selección Argentina”. El medio brasileño puso el acento en que la decisión se conoció más de un mes después de la derrota en la final del Mundial 2026 y que Messi comunicó su despedida mediante una carta dirigida a sus seguidores. El enfoque de LANCE! también permite dimensionar el cambio respecto de las semanas posteriores a la final: en julio, el propio medio había señalado que Messi todavía no había decidido si continuaría con la Selección y que su futuro permanecía abierto. Finalmente, la publicación del capitán confirmó que aquella duda se transformó en una despedida definitiva del equipo nacional.

L'ÉQUIPE: el final de una historia marcada por la incertidumbre

El diario deportivo francés L'ÉQUIPE puso el anuncio en el contexto de las últimas semanas de Messi y de las dudas que habían rodeado su futuro. El medio había señalado recientemente que, tras la muerte de su padre Jorge, el argentino había expresado públicamente sus dudas sobre cuánto tiempo más continuaría jugando al fútbol. Ese antecedente le da a la despedida una dimensión particularmente personal: la decisión no aparece solamente vinculada a la derrota en la final del Mundial, sino también a un momento de profunda reflexión en la vida del jugador. L'ÉQUIPE ya había seguido de cerca las anteriores despedidas internacionales de Messi y su relación cambiante con la Selección, por lo que el anuncio actual supone el cierre de una historia que comenzó hace más de dos décadas.

La Gazzetta dello Sport: “La última de Messi es triste”

En Italia, La Gazzetta dello Sport había anticipado el carácter simbólico de la despedida después de la final del Mundial con un título que puede traducirse como “La última de Messi es triste: un solo disparo y lágrimas por Argentina”. El diario italiano puso entonces el foco en la imagen de un Messi abatido después de la derrota ante España y consideró aquel encuentro como el que probablemente marcaría el final de su carrera internacional. En otra de sus publicaciones, Gazzetta analizó cómo Messi cerraba el Mundial sin el título y sin algunos de los récords individuales que perseguía. El anuncio de la carta terminó por confirmar aquella impresión: para el medio italiano, la despedida no se explica solamente por una decisión deportiva, sino por el final natural de una generación que tuvo a Messi como principal protagonista.

Folha de S.Paulo: una despedida después de 20 años

En Brasil, Folha de S.Paulo presentó el anuncio como el cierre de una trayectoria de 20 años con la Selección Argentina. El medio destacó el tono emotivo del mensaje y la explicación de Messi acerca de que la decisión fue difícil, pero necesaria en este momento de su carrera. También resaltó dos aspectos centrales de la carta: el reconocimiento del apoyo recibido durante todos estos años y la idea de que ahora seguirá a la Selección desde otro lugar, como un aficionado. Folha también puso en valor que Messi destacó a los jóvenes que vienen detrás y que su despedida aparece como una forma de abrirle espacio a una nueva generación de futbolistas argentinos.

El palmarés de Messi con Argentina

La despedida encuentra a Messi como el futbolista más importante de la historia reciente de la Selección Argentina. Con la Albiceleste conquistó la Copa del Mundo 2022, la Copa América 2021, la Copa América 2024, la Finalissima 2022, los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub-20 de 2005. Además, disputó cinco Mundiales y fue protagonista de una generación que transformó una historia marcada durante años por las derrotas en finales en una etapa de títulos. Según AS, Messi se despide de la Selección con 207 partidos y 125 goles, números que completan un legado que excede cualquier estadística.