El adiós de Messi: los 32 récords que rompió con la Selección argentina

Lionel Messi anunció su retiro de la Albiceleste después de dos décadas en las que ganó todo y batió marcas infinitas, la gran mayoría imposibles de superar.

Hay días que quedan guardados para siempre en la historia de una nación, y este lunes 31 de agosto de 2026 será uno de ellos. Lionel Messi le puso punto final a su historia con la Selección argentina y cerró una etapa que, además de estar llena de títulos y momentos inolvidables, quedó marcada por una cantidad de récords que parecen de otra época.

Fueron 21 años defendiendo la camiseta albiceleste. Desde aquel debut ante Hungría el 17 de agosto de 2005 hasta su último partido, después de la final del Mundial 2026 frente a España, disputada el 19 de julio en Nueva Jersey.

Messi se va dejando una huella que excede cualquier número. Se convirtió en el futbolista que más veces vistió la camiseta argentina, en su máximo goleador y en su máximo asistidor. Fue capitán, líder y protagonista de las noches más importantes. Y cuando finalmente decidió cerrar el capítulo, lo hizo después de haber llevado su nombre hasta prácticamente todos los rincones de la historia de la Selección.