El adiós de Messi: los 32 récords que rompió con la Selección argentina
Lionel Messi anunció su retiro de la Albiceleste después de dos décadas en las que ganó todo y batió marcas infinitas, la gran mayoría imposibles de superar.
Hay días que quedan guardados para siempre en la historia de una nación, y este lunes 31 de agosto de 2026 será uno de ellos. Lionel Messi le puso punto final a su historia con la Selección argentina y cerró una etapa que, además de estar llena de títulos y momentos inolvidables, quedó marcada por una cantidad de récords que parecen de otra época.
Fueron 21 años defendiendo la camiseta albiceleste. Desde aquel debut ante Hungría el 17 de agosto de 2005 hasta su último partido, después de la final del Mundial 2026 frente a España, disputada el 19 de julio en Nueva Jersey.
Messi se va dejando una huella que excede cualquier número. Se convirtió en el futbolista que más veces vistió la camiseta argentina, en su máximo goleador y en su máximo asistidor. Fue capitán, líder y protagonista de las noches más importantes. Y cuando finalmente decidió cerrar el capítulo, lo hizo después de haber llevado su nombre hasta prácticamente todos los rincones de la historia de la Selección.
Los 32 récords de Lionel Messi con la Selección argentina
- Máximo goleador de la Selección: 125 goles.
- Máximo asistidor: 68 asistencias.
- Jugador que intervino en más goles de Argentina: 193 participaciones (125 goles + 68 asistencias).
- Futbolista con más partidos disputados: 207.
- Futbolista con más victorias en un Mundial: 21 triunfos.
- Máximo goleador argentino en la historia de los Mundiales: 21 goles, por delante de Gabriel Batistuta (10) y Diego Maradona (8).
- Máximo anotador sudamericano en Copas del Mundo: 21 goles. Kylian Mbappé es el máximo goleador histórico con 22.
- Máximo asistidor en Mundiales: 12 asistencias.
- Capitán de la Selección Argentina en tres finales del mundo: Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.
- Hat-trick más veterano en la historia de los Mundiales: 38 años y 357 días, ante Argelia en 2026.
- Más Copas del Mundo disputadas: 6, récord que comparte con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.
- Más partidos jugados en Mundiales: 34.
- Jugador con más títulos en la historia del fútbol: 47 títulos (41 con clubes y 6 con la Selección).
- Jugador con más finales disputadas con Argentina: 11 (tres Mundiales, cinco Copas América, una Finalissima, un Mundial Sub 20 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008).
- Máximo goleador de la historia en los torneos más importantes de la FIFA: 35 goles entre Mundiales y Copas América.
- Más goles con una selección nacional en un mismo año: 18, en 2022.
- Jugador con más hat-tricks con una selección nacional: 11.
- Jugador con más dobletes de la Selección Argentina: 17.
- Jugador con más goles en un mismo partido con Argentina: 5, ante Estonia en 2022.
- Jugador con más Balones de Oro en Mundiales: 2 (2014 y 2022).
- Máximo ganador de premios MVP en un Mundial: 16.
- Jugador que más veces integró el Equipo Ideal de una Copa del Mundo: 3 (2014, 2022 y 2026).
- Jugador con más partidos como titular en Copas del Mundo: 26.
- Jugador con más partidos como capitán en Copas del Mundo: 26.
- Jugador con más partidos consecutivos en Copas del Mundo: 24.
- Jugador con más minutos disputados en Copas del Mundo: 3054.
- Jugador con más partidos en Copa América: 39.
- Argentino que durante más años jugó para la Selección absoluta: 21 años, desde el 17 de agosto de 2005 hasta el 20 de julio de 2026.
- Jugador con más partidos ganados con la Selección Argentina: 134.
- Jugador con más partidos como capitán de la Selección Argentina: 147.
- Máximo goleador de Argentina en partidos oficiales: 71 goles.
- Jugador que convirtió ante más selecciones nacionales diferentes: 45.