Tras el retiro de Lionel Messi: la impresionante cifra que podría perder la AFA

La salida de Lionel Messi de la Selección argentina no solo impacta en el campo de juego, sino que también representa una pérdida económica considerable para la AFA.

A través de sus redes sociales, Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina, tras 21 años de vestir la celeste y blanca. Esto, además de una baja futbolística, representa también una merma económica para la AFA.

Cuánto podría perder la AFA por año en amistosos sin Messi En marzo de 2019, Argentina y Marruecos se enfrentaron en un amistoso, que ganó la albiceleste 1-0 con la ausencia de Leo. Según trascendió del medio marroquí Al Ahdaz al Magrebiya, la federación africana tenía en el contrato un dinero distinto en caso de la no participación del astro argentino, que no pagó, cerca de 450 mil euros por esa situación.

El diario marroquí también destacó que la Federación de Marruecos contaba con la participación de Messi para comercializar al máximo el partido mediante contratos de esponsorización con grandes empresas y la venta de los derechos de emisión a canales internacionales.

En la actualidad, esos 450 mil euros representan alrededor de US$500 mil. En la página de FIFA se estipula 10 amistosos este año. Por lo que, en un escenario hipotétitco de esa cantidad de partidos, y que todas las federaciones contra las que juegue Argentina tengan esa "cláusula Messi", con el retiro del capitán argentino la AFA dejaría de percibir hasta US$ 5 millones por año, sólo en partidos amistosos.