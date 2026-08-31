Los dolorosos memes por el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina

El anuncio de Lionel Messi generó tristeza entre los hinchas, que expresaron su reacción con memes y mensajes en las redes sociales.

La tristeza de los usuarios por el retiro del astro argentino inundó las redes.

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina a través de Instagram y la noticia provocó una ola de tristeza entre los usuarios de redes sociales, que despidieron al capitán con memes y mensajes cargados de emoción y humor.

"Messi se retira de la selección. Todos los argentinos hoy:", fue uno de los memes que circuló sobre el retiro del Capitán. X El anuncio de Messi sorprendió a sus seguidores y rápidamente se convirtió en uno de los principales temas de conversación tanto en las redes como en los medios del mundo. La despedida del histórico capitán generó múltiples expresiones de tristeza entre los hinchas argentinos.

Los usuarios recurrieron a los memes para reflejar el impacto de la noticia y acompañaron las imágenes con mensajes dedicados al futbolista. Las publicaciones mostraron el sentimiento de quienes durante años siguieron su recorrido con la Selección Argentina.

La tristeza de uno de los usuarios por el retiro de Messi X Los mejores memes de los hinchas por el retiro de Messi La figura de Messi estuvo presente durante 15 años como capitán del equipo nacional, por lo que su decisión generó una fuerte reacción entre quienes expresaron su pesar ante el anuncio.

Los memes compartidos en redes sociales combinaron imágenes de tristeza con referencias a distintos momentos vinculados a la trayectoria del jugador con la Selección Argentina. De esta manera, los usuarios encontraron una forma de expresar la emoción por su despedida.