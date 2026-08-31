El detalle en la carta de Lionel Messi: la palabra que tachó y reveló su dolorosa decisión
Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina mediante una carta que incluyó un detalle tan sutil como revelador.
El 31 de agosto será recordado durante muchos años por los futboleros y los amantes de Lionel Messi como un día muy triste. Uno de esos que quedan marcados en la memoria y que, de ahora en más, representará un antes y un después en la Selección Argentina: el día en que el capitán anunció su retiro con una sentida carta de despedida que dejó un detalle tan sutil como revelador.
Como todo argentino, Messi vive el fútbol a flor de piel. Y eso quedó reflejado incluso en su despedida, una decisión meditada durante varias semanas. Leo había comenzado a escribir la carta el 21 de julio, apenas dos días después de la final del Mundial ante España, aunque los acontecimientos posteriores terminaron de convencerlo.
El detalle en la carta de Lionel Messi
Entre los párrafos de las tres hojas escritas a mano, casi como si las palabras salieran de memoria, hubo un detalle que volvió a mostrar lo difícil que fue para él atravesar ese momento. Una despedida que también estuvo atravesada por la muerte de su padre, Jorge Messi, ocurrida semanas después de la derrota en la final.
En la primera hoja, Messi escribió: “Quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero pienso entiendo que es el momento”.
Ese “pienso”, luego tachado y reemplazado por “entiendo”, fue la única corrección visible en una carta breve, pero no por eso menos dolorosa. Un cambio que llamó la atención después de varias lecturas y que parece reflejar el proceso interno que atravesó el capitán antes de tomar la decisión definitiva.
La muerte de su padre que empujó la decisión
“Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, escribió más adelante. Una frase que permite comprender que aquella pérdida probablemente también haya influido para que Messi entendiera que había llegado el momento de decir basta.
Más allá de que él siente que es el momento —uno que todos sabíamos que tarde o temprano iba a llegar—, nadie estaba preparado ni quería imaginarlo. Después de todo lo que hizo en el Mundial y de lo que le tocó vivir puertas adentro en el plano familiar, muchos creíamos que todavía tenía algo más para dar y para darnos. Finalmente, no podrá ser y su despedida nos dejará aferrados a todo lo que fue.