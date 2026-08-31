El detalle en la carta de Lionel Messi: la palabra que tachó y reveló su dolorosa decisión

El 31 de agosto será recordado durante muchos años por los futboleros y los amantes de Lionel Messi como un día muy triste. Uno de esos que quedan marcados en la memoria y que, de ahora en más, representará un antes y un después en la Selección Argentina: el día en que el capitán anunció su retiro con una sentida carta de despedida que dejó un detalle tan sutil como revelador.

Como todo argentino, Messi vive el fútbol a flor de piel. Y eso quedó reflejado incluso en su despedida, una decisión meditada durante varias semanas. Leo había comenzado a escribir la carta el 21 de julio, apenas dos días después de la final del Mundial ante España, aunque los acontecimientos posteriores terminaron de convencerlo.

El posteo de Messi anunciando su retiro de la Selección argentina. El detalle en la carta de Lionel Messi Entre los párrafos de las tres hojas escritas a mano, casi como si las palabras salieran de memoria, hubo un detalle que volvió a mostrar lo difícil que fue para él atravesar ese momento. Una despedida que también estuvo atravesada por la muerte de su padre, Jorge Messi, ocurrida semanas después de la derrota en la final.

En la primera hoja, Messi escribió: “Quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero pienso entiendo que es el momento”.

El "pienso" que no fue en la carta de despedida de Lionel Messi. Ese “pienso”, luego tachado y reemplazado por “entiendo”, fue la única corrección visible en una carta breve, pero no por eso menos dolorosa. Un cambio que llamó la atención después de varias lecturas y que parece reflejar el proceso interno que atravesó el capitán antes de tomar la decisión definitiva.