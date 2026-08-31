Antonela Roccuzzo emocionó a todos con la carta que le dedicó a Lionel Messi: "Te vi caer y levantarte"

Detrás de un jugador como Lionel Messi están sus familiares quienes lo apoyan desde el inicio y Antonela Roccuzzo fue y es fundamental en la carrera del astro. La esposa del capitán le escribió una emotiva carta que emocionó a los seguidores luego de que anunció el fin de su carrera en la Selección argentina.

"Qué orgullo verte cerrar esta etapa así. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre ", comenzó expresando Roccuzzo .

Luego, agregó: "Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas. Pero hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca ".

"Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo. Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá ", siguió escribiendo la esposa de Lionel Messi.

Ya en el final, subrayó que "yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos . Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito ".

"Al lado de un buen hombre siempre hay una gran mujer", "Gracias por tanto! Los amo! Que mujer, Anto! Te admiro", "Gracias a vos también Antoooo, lo valiente que hay que ser para acompañar, para estar, para amar. Gracias Antoooo por tantoooo. Dios los bendiga, y que sean felices!!!", fueron los comentarios de los usuarios en el posteo.

La palabra de la madre de Lionel Messi tras el anuncio

"Hola Adri, los estoy mirando y sigo llorando. Aunque ya lo sabíamos, estamos toda la familia muy tristes, pero lo importante es que él sea feliz", comenzó diciendo la madre del mejor jugador del mundo en Intrusos (canal América).

En otra parte del texto, expresó: "El papá siempre decía 'qué voy a hacer cuando no juegue más' y pasó todo junto, increíble", finalizó Celia en el mensaje que le envió a uno de los conductores del ciclo de canal América.