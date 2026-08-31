Una grafóloga analizó la carta de Lionel Messi y reveló un detalle clave
La grafóloga Adriana Gangl analizó la escritura de Lionel Messi en su carta de despedida de la Selección y destacó varios rasgos de su personalidad.
La carta con la que Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina este lunes al mediodía fue analizada en detalle por la grafóloga Adriana Gangl, quién destacó detalles clave en los aspectos de la escritura que revelan partes de la personalidad del capitán del equipo nacional, además de un detalle particular al final de la carta: la ausencia de una firma.
La especialista analizó el manuscrito de casi tres paginas de Messi y sostuvo que la escritura refleja características que, según su interpretación, son compatibles con la personalidad del capitán argentino.
"Su impronta, su aplomo, su don de mando, su buen decir está en cada una de las palabras que están en esta carta", señaló Gangl en TN.
La grafóloga también puso el foco en la manera en que está distribuido el texto. Según explicó, se trata de un manejo del espacio "fluido, preciso, sin nada de ornamento", con una escritura simple y limpia. Para Gangl, la carta expresa principalmente lo que Messi quiere decir, más que buscar demostrar algo.
El detalle de la carta que llamó la atención de la grafóloga
Gangl destacó además que existe una concordancia entre los diferentes rasgos presentes en la escritura. En su interpretación, la carta refleja cierta tensión, aunque remarcó que se trata de una escritura meditada y fluida, sin excesos ni interrupciones.
Sin embargo, hubo un aspecto que consideró particularmente llamativo: la ausencia de una firma al final de la carta. "Es muy raro el hecho de que no tenga la firma al final", sostuvo la especialista. Según su lectura, si Messi hubiera incorporado su firma, el gesto podría interpretarse como un "me estoy haciendo cargo".
La especialista concluyó que la escritura permite observar distintos rasgos de la personalidad de Messi y remarcó especialmente el aplomo, la precisión y la ausencia de ornamentos en la carta con la que comunicó su decisión.