Mercado de último momento: Boca va por un subcampeón del mundo con Argentina por la lesión de Tomás Aranda

Sobre el cierre del mercado europeo, Boca analiza la posibilidad de incorporar a una de las figuras que tiene en carpeta desde antes del Mundial.

Boca volvió a mover sus fichas en el cierre del mercado y apareció un nombre de enorme jerarquía: Giovani Lo Celso. El Xeneize tiene como objetivo que el mediocampista de la Selección argentina se ponga la camiseta azul y oro, aunque la operación podría apuntar tanto a este mercado como al próximo.

“Boca tiene un sueño y el sueño que tiene, ya sea para ahora o para enero, es que Giovani Lo Celso se ponga la camiseta de Boca”, aseguró el periodista Tati Civiello en Superfútbol, por TyC Sports.

Boca tiene un sueño para el mercado de pases: Giovani Lo Celso Boca quiere a Giovani Lo Celso. TyC Sports El interés por el volante no es nuevo y se habría intensificado antes del Mundial. “A Lo Celso, Boca lo viene pensando desde hace rato, pero fue fuerte esta historia antes del Mundial”, explicó Civiello. El futbolista, por su parte, habría querido esperar hasta el cierre de la ventana de transferencias para conocer las posibilidades que tenía de cambiar de club. Sin embargo, por ahora, su intención sería continuar en Betis, salvo que aparezca una propuesta que modifique el escenario.

En paralelo, Boca solicitará una extensión del mercado de pases debido a las lesiones de Tomás Aranda y Adam Bareiro. La situación se volvió especialmente relevante después de la baja de Aranda, quien quedó fuera de competencia por lo que resta de 2026. Sin embargo, esa posibilidad no alcanza a Lo Celso de manera inmediata: el mercado europeo cierra este martes y cualquier eventual negociación deberá ajustarse a los tiempos de la ventana internacional.