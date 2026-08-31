El convocado sorpresa y los jugadores que recuperó Arruabarrena para el Boca-Vélez de la Copa Argentina

Boca y Arruabarrena ya tienen todo listo para viajar a Córdoba, donde este miércoles enfrentará a Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina.

Boca ya tiene la lista para viajar a Córdoba y Mendoza, y el Vasco sorprendió con una convocatoria.

Boca comienza una seguidilla exigente y Rodolfo Arruabarrena tomó una decisión que genera expectativa. De cara al duelo de este miércoles ante Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina, el entrenador incluyó en la convocatoria a Lautaro Bianco, un juvenil de 19 años que viene trabajando con la Primera y que tendrá su primera oportunidad de sumar minutos en la máxima categoría.

Lautaro Bianco fue citado por primera vez con la Primera tras la lesión de Aranda El volante ofensivo llegó a la lista como consecuencia de la lesión de Tomás Aranda, quien deberá permanecer fuera de las canchas por lo que resta del 2026. Bianco viene de destacarse en la Reserva y en las últimas prácticas convenció al cuerpo técnico para ganarse un lugar entre los concentrados. Si bien todo indica que su principal oportunidad podría aparecer el sábado ante Gimnasia, en Mendoza, su presencia ante Vélez alimenta la ilusión de los hinchas que esperan verlo en acción.

Bianco se caracteriza por su velocidad y su capacidad para el uno contra uno. Habitualmente se mueve por la banda izquierda, aunque también puede jugar detrás del delantero o recostado sobre la derecha. Además, posee una buena pegada con su pierna derecha y suele hacerse cargo de las pelotas paradas en la Reserva. En lo que va de la temporada disputó 15 partidos y convirtió dos goles.

El Vasco Arruabarrena recuperó a dos jugadores importantes Lozano, Pellegrino y Di Lollo, en el entrenamiento de Boca. Prensa Boca La convocatoria también trae buenas noticias para una defensa que sufrió varias bajas durante las últimas semanas. Marco Pellegrino y Leandro Lozano volvieron a estar a disposición de Arruabarrena después de recuperarse de sus respectivas lesiones y se sumarán a la delegación que viajará a Córdoba.