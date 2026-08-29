Arruabarrena se deshizo en elogios hacia Lautaro Bianco, la joya de Boca que subió a Primera tras la lesión de Aranda

Tras subirlo a Primera, el Vasco Arruabarrena llenó de elogios al juvenil de 19 años, una de las grandes apuestas de las inferiores del Xeneize.

Boca recibió un duro golpe en los últimos días con la grave lesión de Tomás Aranda, quien sufrió una fractura de peroné en su pierna derecha y quedó afuera de las canchas por varios meses. El juvenil, que se había convertido en una pieza importante para Rodolfo Arruabarrena, fue operado por el doctor Jorge Batista y ya comenzó una extensa recuperación que lo tendrá alejado de las canchas durante todo lo que resta del año.

Ante este escenario, el Vasco tuvo que empezar a buscar alternativas y tomó una decisión que genera expectativa en el mundo Boca. El entrenador confirmó que Lautaro Bianco, otro de los juveniles que viene siguiendo de cerca el cuerpo técnico, comenzará a entrenarse con el plantel profesional. El mediocampista de apenas 19 años aparece así como una de las opciones para ocupar el lugar que dejó vacante Aranda.

"Ahora comienza a trabajar con nosotros", confirmó Arruabarrena durante la conferencia de prensa posterior al agónico triunfo ante Lanús. El entrenador dejó en claro que la decisión no fue improvisada y explicó los motivos que llevaron al club a darle esta oportunidad al juvenil: "Es un chico que venimos siguiendo hace tiempo".

Arruabarrena elogió a Lautaro Bianco, la nueva joya de Boca Lautaro Bianco heredó la camiseta número 10 de la Reserva de Boca Juniors cuando el "Chicle" Aranda subió a Primera. Lautaro Bianco / Instagram El Vasco, además, pidió paciencia y acompañamiento para el futbolista en este nuevo desafío: "Espero que se adapte bien al grupo, entre todos lo ayudemos para que, si le llega a tocar la oportunidad, pueda demostrar. Espero sacarle provecho", manifestó el entrenador, que buscará que Bianco pueda adaptarse rápidamente a las exigencias del fútbol profesional.