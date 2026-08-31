Festeja Arruabarrena: los dos futbolistas que recupera el DT para el partido ante Vélez por Copa Argentina

El Vasco Arruabarrena termina de ultimar detalles de cara al partido frente al Fortín por la Copa Argentina y este lunes recuperó dos piezas clave.

Boca empieza a recuperar jugadores en medio de una enfermería que todavía mantiene varias bajas. De cara al trascendental duelo del miércoles frente a Vélez, por los octavos de final de la Copa Argentina, Rodolfo Arruabarrena volverá a tener a disposición a Leandro Lozano y Marco Pellegrino, quienes dejaron atrás sus respectivas lesiones y todo indica que serán convocados para viajar a Córdoba.

Arruabarrena recupera a Lozano y Pellegrino para el partido ante Vélez Lozano había quedado marginado por una distensión en los isquiotibiales de la pierna izquierda, mientras que Pellegrino sufrió un desgarro muscular durante el encuentro ante Platense. Ambos completaron sus respectivas recuperaciones y ya trabajan nuevamente a la par del grupo. En el caso del lateral, incluso, todo indica que recuperará su lugar entre los titulares y reemplazará a Dylan Gorosito.

Marco Pellegrino está disponible para el partido ante Vélez. Instagram @maarcopellegrino El otro regreso que prepara el Vasco es todavía más importante. Leandro Paredes ya dejó atrás la inflamación en el isquiotibial izquierdo que lo había obligado a perderse algunos partidos y volvió a sumar minutos ante Lanús. El capitán se perfila para volver desde el arranque ante Vélez y ocuparía el lugar de Camilo Rey Domenech en la mitad de la cancha.

Con estos movimientos, Arruabarrena ya tendría encaminada buena parte de la formación para el partido en Córdoba. Sin embargo, todavía existe una incógnita que mantiene en vilo al cuerpo técnico: quién acompañará al resto de los atacantes. Alan Velasco viene de una buena presentación ante Lanús y busca quedarse con el puesto, aunque Sebastián Villa también aparece como alternativa para recuperar la titularidad.