¡Fin de la novela! Boca vendió al Changuito Zeballos por €4.000.000: en qué equipo jugará

Luego de varios idas y vueltas en los últimos mercados de pases, el Changuito Zeballos se va del cuadro de la Ribera para jugar en el Viejo Continente.

La novela de Exequiel Zeballos llegó a su capítulo final. Después de varios meses de idas y vueltas, sondeos y negociaciones que estuvieron cerca de concretarse, el Changuito finalmente dejará Boca para continuar su carrera en Europa. Cuando el cierre del mercado parecía dejar al Xeneize sin margen de maniobra, un club italiano aceleró y terminó acordando la transferencia del extremo.

El destino será el AC Monza, que llegó a un acuerdo con Boca por el pase del futbolista a cambio de 4 millones de euros, según informó Fabrizio Romano. Además, el conjunto de la Ribera conservará el 40% de una futura venta, una condición que le permitirá mantener una participación económica si el delantero vuelve a ser transferido. Las instituciones ya comenzaron a intercambiar la documentación y Zeballos tiene previsto realizarse la revisión médica durante las próximas 24 horas.

Serie A side AC Monza reach verbal agreement to sign Exequiel Zeballos from Boca Juniors, here we go!



Monza will pay €4m transfer fee plus 40% sell-on clause for Boca Juniors, accepted by president Riquelme tonight.



Zeballos, set to undergo medical at Monza. pic.twitter.com/Ae4gWxT7oN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026 El Changuito Zeballos fue vendido por €4.000.000 al Monza de Italia Para el Changuito también se termina una etapa marcada por las lesiones y la irregularidad. A comienzos de año sufrió una lesión muscular que lo mantuvo casi dos meses afuera de las canchas, pero logró recuperarse y volvió a sumar minutos. Mientras tanto, su situación contractual se convirtió en un tema central: su vínculo con Boca finaliza en diciembre y desde julio tenía la posibilidad de negociar como jugador libre.

Por eso, la transferencia representa una salida conveniente para ambas partes. Boca evita perderlo sin recibir dinero a fin de año y consigue una cifra que, si bien está lejos de las expectativas que alguna vez generó el futbolista, le permite recuperar parte de la inversión realizada durante su formación. Zeballos, en tanto, tendrá finalmente la oportunidad de cumplir su objetivo de jugar en Europa.