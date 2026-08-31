¡Fin de la novela! Boca vendió al Changuito Zeballos por €4.000.000: en qué equipo jugará
Luego de varios idas y vueltas en los últimos mercados de pases, el Changuito Zeballos se va del cuadro de la Ribera para jugar en el Viejo Continente.
La novela de Exequiel Zeballos llegó a su capítulo final. Después de varios meses de idas y vueltas, sondeos y negociaciones que estuvieron cerca de concretarse, el Changuito finalmente dejará Boca para continuar su carrera en Europa. Cuando el cierre del mercado parecía dejar al Xeneize sin margen de maniobra, un club italiano aceleró y terminó acordando la transferencia del extremo.
El destino será el AC Monza, que llegó a un acuerdo con Boca por el pase del futbolista a cambio de 4 millones de euros, según informó Fabrizio Romano. Además, el conjunto de la Ribera conservará el 40% de una futura venta, una condición que le permitirá mantener una participación económica si el delantero vuelve a ser transferido. Las instituciones ya comenzaron a intercambiar la documentación y Zeballos tiene previsto realizarse la revisión médica durante las próximas 24 horas.
El Changuito Zeballos fue vendido por €4.000.000 al Monza de Italia
Para el Changuito también se termina una etapa marcada por las lesiones y la irregularidad. A comienzos de año sufrió una lesión muscular que lo mantuvo casi dos meses afuera de las canchas, pero logró recuperarse y volvió a sumar minutos. Mientras tanto, su situación contractual se convirtió en un tema central: su vínculo con Boca finaliza en diciembre y desde julio tenía la posibilidad de negociar como jugador libre.
Por eso, la transferencia representa una salida conveniente para ambas partes. Boca evita perderlo sin recibir dinero a fin de año y consigue una cifra que, si bien está lejos de las expectativas que alguna vez generó el futbolista, le permite recuperar parte de la inversión realizada durante su formación. Zeballos, en tanto, tendrá finalmente la oportunidad de cumplir su objetivo de jugar en Europa.
Boca podrá incorporar tras la venta al exterior del Chango Zeballos
Pero la salida del Changuito no solamente representa una baja para el plantel de Rodolfo Arruabarrena. También abre una puerta inesperada para Boca en el mercado de pases. Como la transferencia se realizará hacia el exterior, el Xeneize tendrá un cupo adicional para incorporar a un futbolista pese a que el mercado argentino ya cerró. Así, la dirigencia tendrá tiempo hasta el miércoles 2 de septiembre a las 18 para aprovechar ese lugar. Ahora será cuestión de definir si sale al mercado por un último refuerzo para Arruabarrena.