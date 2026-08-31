River se desprende de una de sus joyas: Freitas se va a Flamengo por ¡15 millones de dólares!

River llegó a un acuerdo millonario con Flamengo y Joaquín Freitas se sumará a las filas del último campeón de Brasil y de América.

Más allá de su pobre desempeño futbolístico, no se puede negar que River Plate ha tenido un mercado de pases más que destacado. No solo sumó 9 refuerzos, muchos de ellos de gran jerarquía, sino que además se desprendió de una gran cantidad de jugadores, y este domingo sumó su decimoséptima baja: Joaquín Freitas.

Flamengo hace varias semanas se venía mostrando interesado en el joven delantero de 19 años, aunque en Núñez rechazaron las primeras ofertas por considerarlas bajas. Sin embrago, en las últimas horas desde Brasil pusieron una elevada suma de dinero que, en conjunto con los deseos del jugador, terminaron desembocando en su venta.

Los detalles de la venta de Freitas al Flamengo Freitas jugó un total de 30 partidos con el primer equipo de River. @joacofreitas Según informó el periodista especializado en fichajes César Merlo, el Mengao se lo llevará por unos 15 millones de dólares y se hará con el 80% de su pase. La Banda, en tanto, se quedará con el 20% restante para una potencial futura venta. Además, Acassuso, el club en el que comenzó su formación y que lo había vendido en 2024 por algo más de US$ 50.000, se llevará 1 millón de dólares.

El propio Freitas, que no jugó el domingo en el 3-2 ante Banfield, hizo fuerza para que se concretara el pase, ya que entendía que en el Brasileirao tendría una mejor competencia para desarrollarse y explotar su potencial. Este lunes por la mañana viajará a Río de Janeiro y, de no mediar inconvenientes, firmará por 5 temporadas.