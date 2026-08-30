La contundente respuesta de Leonardo Ponzio cuando le preguntaron si seguirá como DT de River

Leonardo Ponzio debutó con triunfo ante Banfield y, tras el 3-2, habló sobre la posibilidad de continuar como entrenador de River. ¿Qué dijo? Pase y lea.

Leonardo Ponzio ganó en su debut y dejó una frase que ilusiona a los hinchas de River.

Leonardo Ponzio tuvo el estreno que imaginaba. River le ganó 3-2 a Banfield por la séptima fecha del Torneo Clausura y el histórico mediocampista comenzó con el pie derecho su primera experiencia como entrenador del Millonario. Sin embargo, después de la victoria en el Florencio Sola, el León fue muy cauto cuando le preguntaron por su futuro.

“La palabra fue interinato. Hay que saberla respetar”, respondió Ponzio cuando le consultaron si su ciclo podía extenderse más allá de los próximos partidos. Y agregó: “Yo sé que esto va a ser una consecuencia de muchos partidos y se va a respetar”. De esta manera, el flamante entrenador evitó ponerse plazos y dejó en manos de los resultados y de la dirigencia la decisión sobre lo que sucederá más adelante.

Ponzio habló como DT de River por primera vez y dejó una definición sobre su futuro Ponzio aclara que pasará con su futuro como DT de River TyC Sports Ponzio también explicó cómo vivió las horas previas a su debut y contó que aceptó rápidamente la propuesta de la dirigencia. “Me debo a esta institución. Siento que cuando hay que estar, hay que poner la cara”, señaló. Además, destacó el conocimiento que tiene del plantel por haber trabajado junto a los futbolistas durante la temporada y consideró que esa cercanía fue importante para afrontar el partido ante Banfield.

Sobre la posibilidad de sumar a otros históricos de River a su cuerpo técnico, Ponzio también pidió cautela. “Todo histórico que tenga la predisposición de estar, bienvenido será”, sostuvo, aunque inmediatamente remarcó que primero hay que respetar el trabajo del cuerpo técnico que venía desempeñándose en Reserva. “Ahora hay que respetar a Escudero, a Manfredi, al profe Segura”, expresó.