La polémica del penal que le dio a Almada su primer gol en River: por qué se repitió ante Banfield

Almada convirtió el 2-0 de River ante Banfield después de que el Ruso Rodríguez le atajara el primer remate. Por qué Rey Hilfer ordenó repetir la ejecución.

El Ruso Rodríguez le adivinó el remate y se lo atajó, pero el VAR detectó una invasión de un jugador de Banfield antes de la ejecución.

River se fue al entretiempo con una ventaja de 2-0 ante Banfield en el debut de Leonardo Ponzio como entrenador interino, pero el segundo gol del Millonario quedó envuelto en una fuerte polémica. Thiago Almada había fallado el penal ante Diego "Ruso" Rodríguez, que le adivinó el remate y consiguió una gran atajada. Sin embargo, el árbitro Leandro Rey Hilfer, a instancias del VAR, decidió repetir la ejecución.

La explicación está en una infracción previa al remate. En el momento en que Almada pateó, un futbolista de Banfield había ingresado al área antes de tiempo. Como el Ruso Rodríguez atajó el disparo, esa invasión tuvo incidencia en el resultado de la ejecución. Por eso, de acuerdo con la Regla 14 de las Reglas de Juego de IFAB, el penal debía repetirse si un jugador del equipo defensor invade el área y el remate no termina en gol.

El penal que el Ruso Rodríguez le había atajado a Almada El motivo por el que se repitió el penal de Almada ESPN La situación generó el reclamo inmediato de los jugadores de River, que fueron a buscar a Rey Hilfer después de que el arquero del Taladro contuviera el remate. El árbitro recibió el llamado del VAR Lucas Novelli, revisó la acción y finalmente ordenó que Almada volviera a hacerse cargo del penal.

Esta vez, el Ruso volvió a adivinar el palo, pero Almada cambió la dirección de su ejecución y logró convertir para marcar su primer gol con la camiseta de River. El festejo llegó acompañado por los aplausos de Ponzio, mientras que del lado de Banfield quedó una enorme bronca por una decisión que, aunque poco habitual de ver, está contemplada por el reglamento.