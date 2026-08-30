Con Ponzio en el banco, River busca levantar cabeza en su visita a Banfield: hora y cómo ver en vivo

Por la fecha 7 del Torneo Clausura, River Plate enfrentará a Banfield en el Florencio Sola en su primer partido tras la renuncia del Chacho Coudet.

River Plate visitará este domingo por la tarde a Banfield, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, en el que será el comienzo del interinato de Leonardo Ponzio como director técnico del Millonario tras la salida de la salida de Eduardo Coudet.

El encuentro, que está programado para las 15.00, se llevará a cabo en el Estadio Florencio Sola y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

Así llega River Plate Leo Ponzio. #VamosRiver pic.twitter.com/KlmoiGwVIi — River Plate (@RiverPlate) August 27, 2026 El Millonario llega a este encuentro en un muy duro momento, ya que viene de sufrir una sorpresiva eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe de Colombia, lo que derivó en la renuncia de su ex director técnico Eduardo "Chacho" Coudet.

Su reemplazante será Ponzio, quien fue clave como jugador en el River más ganador de la historia y que ahora tendrá la difícil tarea de encaminar a un equipo que solo tiene por delante en lo que queda de semestre al Torneo Clausura, donde está obligado a salir campeón o a sumar prácticamente todos los puntos que le quedan para ingresar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Actualmente, el cuadro de Núñez marcha decimocuarto en la Zona B con 4 puntos y solo tiene por debajo a Aldosivi de Mar del Plata. Banfield, por su parte, viene de perder 2-1 como visitante frente a Newell´s en Rosario y ocupa la undécima posición en la Zona B con 7 unidades.