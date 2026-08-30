En el debut de Leonardo Ponzio como DT interino, River venció 3-2 a Banfield como visitante y tomó oxígeno

River Plate le ganó 3-2 a Banfield , por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura , en el comienzo del interinato de Leonardo Ponzio como director técnico en el Millonario tras la salida de Eduardo Coudet.

Los goles del Millonario los convirtieron Sebastián Driussi, a los 32 minutos del primer tiempo, Thiago Almada de penal, a los 41’ del mismo periodo, y Ángel Correa, a los 24 minutos del complemento. En tanto, para el Taladro anotó Bruno Sepúlveda por duplicado, a los 19’ y 39’ minutos del segundo periodo.

Con este resultado, el elenco riverplatense sumó su primer triunfo con Leonardo Ponzio como director técnico interino , en su estreno en el cargo, y alcanzó la undécima posición con 11 puntos, mientras que Banfield se ubicó en la duodécima plaza con las mismas unidades.

El comienzo del primer tiempo fue de ida y vuelta con ambos equipos atacando con profundidad. Mientras que River manejaba la pelota, el equipo local esperaba a las contras y salía a toda velocidad para buscar hacerle daño al Millonario.

El delantero Sebastián Driussi anotó el primer gol del encuentro para River , tras una gran pared con Ángel Correa que por arriba de la defensa lo asistió y el delantero, en una magnífica volea, adelantó en el marcador al conjunto visitante.

Driussi puso el 1-0 para River con una gran volea

Sebastián Driussi definió de volea para el 1-0 ESPN

Más adelante, tras un centro de Almada, fue a buscar el rebote y el defensor de Banfield se lo llevó puesto, por lo que le cometió falta dentro del área y el árbitro Leandro Rey Hilfer sancionó la pena máxima para el Millonario.

El Ruso Rodríguez le había atajado el penal a Almada, pero tras una revisión en el VAR, se declaró invasión por lo que se repitió y el jugador que salió de Vélez cruzó la pelota y esta vez, convirtió el 2-0 en el debut de Ponzio en el banco de suplentes del conjunto de Núñez.

Almada convirtió el 2-0 de penal

Almada, de penal, puso el 2-0 para River. ESPN

Ya en el complemento, Banfield logró descontar por medio de Bruno Sepúlveda, quien aprovechó un rebote que dejó el guardameta de River, Santiago Beltrán.

Sepulveda descontó para el Taladro

DESCONTÓ EL TALADRO: Bruno Sepúlveda aprovechó el rebote de Santiago Beltrán y marcó el 1-2 del Taladro ante River. ¡Hay partido!



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No obstante, los de Núñez reaccionaron rápido y Ángel Correa con un remate de derecha, y una floja respuesta del “Ruso” Rodríguez, puso el 3-1 para calmar las embestidas de los locales que buscaban desesperadamente el empate.

Correa hizo el 3-1 que trae cierta tranquilidad en River

¡OTRO GOLAZO PARA TRANQUILIZAR! Ángel Correa se cayó tras recibir el pase de Galván, se levantó y sacó un infernal latigazo para marcar el 3-1 de River ante Banfield.



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Sobre el final de la segunda parte, nuevamente apareció Sepúlveda con un gran remate desde fuera del área para descontar y darle esperanzas al elenco del sur bonaerense de conseguir la igualdad.

Sepúlveda volvió a descontar con otro zapatazo

¡DESCONTÓ EL TALADRO Y LE PUSO SUSPENSO AL FINAL! Sepúlveda se dio vuelta y sacó un infernal derechazo para marcar un golazo en el 2-3 de Banfield ante River.



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Fuente: NA.

El minuto a minuto de Banfield vs River