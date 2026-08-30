¡Bronce para Los Leones! Argentina derrotó a Países Bajos e igualó su mejor resultado histórico
El seleccionado argentino se impuso 2-1 con goles de Tomás Domene y Matías Rey y volvió a subirse al podio mundial después de 12 años.
El seleccionado argentino se impuso 2-1 con goles de Tomás Domene y Matías Rey y volvió a subirse al podio mundial después de 12 años.
Los Leones volvieron a hacer historia en el Mundial de Hockey 2026. El seleccionado argentino derrotó 2-1 a Países Bajos en el partido por el tercer puesto, con goles de Tomás Domene y Matías Rey, y consiguió la medalla de bronce para igualar su mejor actuación histórica en la competencia.