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Los dirigidos por Lucas Rey derrotaron a los campeones olímpicos para subirse por segunda ocasión en su historia en un podio mundialista.
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¡Bronce para Los Leones! Argentina derrotó a Países Bajos e igualó su mejor resultado histórico

El seleccionado argentino se impuso 2-1 con goles de Tomás Domene y Matías Rey y volvió a subirse al podio mundial después de 12 años.

MDZ Deportes

Los Leones volvieron a hacer historia en el Mundial de Hockey 2026. El seleccionado argentino derrotó 2-1 a Países Bajos en el partido por el tercer puesto, con goles de Tomás Domene y Matías Rey, y consiguió la medalla de bronce para igualar su mejor actuación histórica en la competencia.

El minuto a minuto de Los Leones vs. Países Bajos

¡Final del partido!

Los Leones hicieron historia al ganarle 2-1 a Países Bajos, para conseguir la medalla de bronce en el Mundial de hockey.

¡Gol de Los Leones!

Con menos de dos minutos de juego por delante, Los Leones se ponen en ventaja nuevamente a través del eterno Matías Rey, quien anotó luego de un rebote en un córner corto.

Matías Rey anotó el 2-1 para Los Leones ante Países Bajos

Se salvan Los Leones

Países Bajos se había puesto en ventaja, pero finalmente el gol fue anulado por ser considerado como jugada peligrosa.

Gol de Países Bajos

Floris Middendorp consigue la igualdad para Países Bajos a los cuatro minutos del último cuarto, al desviar muy bien en un córner corto.

Comenzó el último cuarto

Ya se juegan los último 15 minutos del partido entre Los Leones y Países Bajos.

Final del tercer cuarto

Los Leones le ganan 1-0 a Países Bajos y están a solo 15 minutos de conseguir la medalla de bronce en el Mundial de hockey.

¡Gol de Los Leones!

Tomás Domene abrió el marcador a los 11 minutos del tercer cuarto, al desviar luego de un gran pase de Facundo Zárate.

¡Se salva Países Bajos!

El arquero neerlandés salvó a sus compañeros con una gran atajada ante un potente remate de Tomás Domene.

Ya se juega el tercer cuarto

Los Leones siguen en carrera por la medalla de bronce.

Todo sigue igualado

Terminó el primer tiempo entre Los Leones y Países Bajos. El partido es muy disputado y ninguno de los dos seleccionados logró abrir el marcador: Argentina 0-0 Países Bajos.

Argentina tuvo su oportunidad

Los Leones dispusieron de su primer córner corto del partido, pero no lograron aprovecharlo. El encuentro continúa 0-0 y se mantiene muy disputado.

Países Bajos tuvo el primero

Comenzó el segundo cuarto y Países Bajos consiguió un córner corto que le dio una clara oportunidad para abrir el marcador, pero Los Leones lograron resistir y el partido continúa 0-0 a los cinco minutos de esta etapa.

Final del primer cuarto

Luego de unos sufridos 15 minutos, Los Leones aguantan e igualan sin goles contra Países Bajos.

Comenzó el partido por el tercer puesto

Los Leones ya se miden con Países Bajos por un lugar en el podio.

Los Leones van por el bronce ante Países Bajos

Los Leones van por el bronce ante Países Bajos

Titulares: Tomás Santiago; Matías Andreotti, Nicolás Cicileo, Nicolás Dellatorre; Tadeo Marcucci, Matías Rey, Thomas Habif, Joaquín Toscani; Tomás Domene, Lucas Toscani y Bautista Capurro.

Suplentes: Nehuén Hernando, Facundo Zárate, Tomás Ruiz, Ignacio Ibarra, Maico Casella, Martín Ferreiro, Lucio Méndez Pin. (Nicolás Keenan y Lucas Martínez quedaron fuera del banco de suplentes).

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