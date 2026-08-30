Las Leonas hicieron historia en Amstelveen. La selección argentina femenina de hockey sobre césped derrotó a Países Bajos en una definición por shoot-outs y conquistó el Mundial disputado en territorio neerlandés. La consagración significó el tercer título mundial para Argentina y, al mismo tiempo, puso fin a una hegemonía que parecía difícil de quebrar.

Después del encuentro, el entrenador de Países Bajos , Raoul Ehren, analizó la derrota de su equipo y sorprendió con una contundente sentencia sobre el futuro del hockey femenino. El técnico reconoció el nivel de Argentina y anticipó que el seleccionado sudamericano tendrá un papel dominante durante los próximos años.

“Los próximos cuatro años será para Argentina, pero sigo pensando que tenemos un muy buen equipo. Solo concedimos un gol de campo en todo el torneo y cuatro goles en contra. Creo que jugamos bien. Argentina y Bélgica son muy buenos equipos”, aseguró Ehren tras la final.

La final disputada en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen terminó igualada 1-1 durante el tiempo reglamentario y debió definirse mediante penales australianos. Allí apareció la arquera argentina Cristina Cosentino, quien tuvo una actuación decisiva al detener tres ejecuciones de las neerlandesas .

La tremenda sentencia del DT de Países Bajos sobre Las Leonas tras perder la final del Mundial

En el otro extremo de la definición estuvo Sofía Cairó, encargada de convertir el shoot-out que selló la consagración y desató el festejo argentino. De esta manera, Las Leonas volvieron a levantar el trofeo mundial después de 16 años.

Las Leonas cortaron la hegemonía naranja y se consagraron campeonas del mundo. EFE

El seleccionado dirigido por Fernando Ferrara sumó así su tercer Campeonato Mundial, después de los títulos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010. La nueva estrella llegó, además, en un escenario especialmente significativo: frente al conjunto local y ante uno de los equipos más dominantes de la historia de la disciplina.

Argentina cortó una hegemonía histórica

La consagración también tuvo un valor especial por el rival que quedó en el camino. Países Bajos llegaba como campeón de los últimos tres Mundiales y buscaba extender su dominio con un cuarto título consecutivo.

Las Leonas consiguieron impedirlo en una final de máxima tensión y cerraron el torneo con una de las victorias más importantes de su historia reciente. La frase de Ehren, además, dejó una particular lectura sobre lo que puede venir: el entrenador neerlandés considera que Argentina será uno de los grandes protagonistas del ciclo que comienza tras este Mundial.