River, en alerta: Flamengo acelera por una de sus joyas y ofreció US$ 17.000.000

El Mengao quiere a una de las joyas de River y ofreció US$ 17.000.000. El club de Núñez además conservará el 20% de una futura venta. No jugaría ante Banfield.

Un titular de River está a un paso de convertirse en nuevo jugador de Flamengo: el Mengao ofreció 17 millones de dólares y el jugador habría pedido salir del Millonario.

A horas del partido ante Banfield, River recibió una noticia inesperada en el mercado de pases. Flamengo avanzó por Joaquín Freitas, una de las principales apariciones del plantel, y la negociación quedó a detalles de concretarse. El delantero incluso habría pedido ser transferido y podría quedar afuera del partido ante el Taladro.

La propuesta del Mengao convenció a la dirigencia del Millonario, que aceptó las condiciones económicas y además consiguió quedarse con el 20% de una futura venta del delantero. Freitas, por su parte, habría manifestado su intención de continuar su carrera en Brasil, por lo que su presencia ante Banfield es una incógnita y podría quedar afuera del encuentro de este domingo.

El camino de Joaquín Freitas hasta la Primera de River River está a punto de perder a su gran promesa: Flamengo ofreció US$ 17.000.000 @RiverPlate El camino de Freitas hasta llegar al plantel profesional fue vertiginoso. Llegó a River en enero de 2024 después de destacarse en las Inferiores y haber sido el máximo goleador de la Séptima División de AFA con 26 tantos. Antes había debutado en la Primera de Acassuso, donde disputó cinco partidos, y rápidamente comenzó a recorrer las categorías juveniles del Millonario.

Su consolidación llegó durante 2025, cuando realizó la pretemporada con la Reserva dirigida por Marcelo Escudero y formó una dupla destacada con Bautista Dadín. Sus actuaciones le permitieron ser promovido por Marcelo Gallardo y posteriormente afianzarse con Coudet, ciclo en el que se convirtió en una pieza habitual del equipo y fue titular en buena parte de los partidos, incluso pese a la llegada de varios refuerzos para la ofensiva.