Los mejores memes de River-Banfield con el foco en el debut de Ponzio como DT tras la salida de Coudet

River volvió a sonreír. En el debut de Leonardo Ponzio como entrenador interino, el Millonario le ganó 3-2 a Banfield en el estadio Florencio Sola, por la séptima fecha del Torneo Clausura . Y, como suele ocurrir después de cada partido, las redes sociales se transformaron en otro escenario del encuentro: los hinchas reaccionaron minuto a minuto y los memes no tardaron en aparecer.

La figura del nuevo entrenador, el resultado y, especialmente, la polémica del penal fueron algunos de los principales motivos de las publicaciones que circularon durante el partido. Los hinchas de River festejaron la victoria, mientras que los de Banfield descargaron su bronca por la decisión arbitral. Estos son algunos de los mejores memes y reacciones que dejó el partido en las redes sociales.