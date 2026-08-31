Fiesta en Ezeiza: Las Leonas regresaron al país con la tercera Copa del Mundo

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, Las Leonas , regresó este domingo a la Argentina después de consagrarse campeón del mundo por tercera vez en su historia . El equipo fue recibido por una multitud en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde los hinchas se acercaron para celebrar junto a las jugadoras y el cuerpo técnico la histórica conquista.

Entre aplausos, banderas y cánticos de “¡Dale campeón, dale campeón!” , cientos de personas esperaron la llegada del plantel, que volvió al país con la medalla de oro luego de una destacada actuación en el Mundial disputado en Países Bajos .

Tras el regreso, el entrenador de Las Leonas, Fernando Ferrara , habló en diálogo con TN y destacó especialmente el proceso de preparación que llevó adelante el seleccionado durante los últimos dos años.

“ El trabajo fue espectacular, muy preciso en detalle desde hace dos años. Fue un torneo impecable desde el principio hasta el final ”, aseguró Ferrara al analizar el camino recorrido por el equipo hasta alcanzar la consagración.

El técnico también explicó cuáles fueron, a su entender, los principales factores que permitieron a Las Leonas quedarse con el título mundial. “ Fue una mezcla de talento, coraje, buen juego y buena defensa ”, sostuvo.

Ferrara puso además el foco en la confianza que construyó el grupo durante el proceso y en la unión entre las jugadoras y el cuerpo técnico. “Hicimos todo basado en la confianza, desde el cuerpo técnico hasta las jugadoras. Se vio un grupo muy unido”, remarcó.

La llegada a Ezeiza estuvo acompañada por una verdadera fiesta de los hinchas, que celebraron junto al plantel una nueva página dorada del hockey argentino. La conquista significó el tercer campeonato mundial de Las Leonas, que volvieron al país con el reconocimiento de una multitud y la satisfacción de haber completado un torneo que Ferrara calificó como impecable.