Mariano Navone y una victoria inolvidable ante Djokovic: "Significa mucho para mí"

El tenista argentino habló tras la histórica victoria sobre Novak Djokovic en el US Open y reconoció que todavía le cuesta asimilar la hazaña.

El bonaerense Mariano Navone, que dio la sorpresa en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos al eliminar al serbio Novak Djokovic, reconoció que le cuesta creer lo que hizo ya que "ganar en cinco sets contra el GOAT (más grande de todos los tiempos) no es algo que pase todos los días".

"Sin duda, es fantástico ganar en esta pista, por cómo jugamos. Ganar en cinco sets contra el GOAT no es algo que pase cada día", dijo Mariano Navone al terminar el partido, ganado 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1.

"Es increíble, significa mucho para mí. En la previa fue dura porque iba a jugar contra el GOAT, contra este rival, siempre ha estado en esta pista (la central de Nueva York). Es un sueño. Ahora tengo que recuperarme, tengo que ir a dormir y prepararme", añadió el tenista argentino.

Djokovic, de 39 años, cuatro veces campeón en Flushing Meadows y ganador de 24 "grandes", disputaba este torneo por vigésima vez en su carrera y tenía un balance de 37-0 en las dos primeras rondas de Nueva York.

El serbio no perdía en la primera ronda de un "grande" desde el Abierto de Australia de 2006, hace más de veinte años.