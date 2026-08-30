El mea culpa de Jadson Viera tras el papelón de Independiente ante Gimnasia: "Hay que pedir disculpas"

Independiente tuvo una noche de terror y fue goleado 3-0 por Gimnasia y Esgrima de Mendoza este domingo en el Libertadores de América por la fecha 7 del Torneo Clausura. Con un rival inspirado, el equipo dirigido por Jadson Viera no supo reaccionar a los golpes recibidos y se marchó silbado e insultado por la hinchada.

Si bien el Rojo tuvo un relativo dominio del juego cuando el marcador estaba empatado, tras el 0-1 se vino abajo y el director técnico brasileño-uruguayo no logró que sus jugadores hicieran pie, por lo que recibió incontables y muy fuertes críticas por parte de los fanáticos y los medios partidarios.

Las declaraciones de Jadson Viera tras el 0-3 ante Gimnasia de Mendoza TyC Sports "No fue un buen partido. Creo que hubo mucha diferencia con el partido pasado. Pensé que íbamos a estar un poquito mejor. Empezamos bien, un primer tiempo bastante 'controlado', pero equivocándonos mucho en los pases. El rival aprovechó. Tuvimos desorden y eso no me gustó", reconoció el entrenador de 45 años en conferencia de prensa.

A su vez, hizo un llamado a los referentes del plantel: "Jugamos contra un gran rival, pero es un partido que te tiene que hacer sacar conclusiones. La gente siempre va a exigir aunque estemos siempre primeros. Los grandes tienen que acompañar y a los chicos darles contención. Capaz que este momento de gran tensión, una equivocación trae nerviosismo. Los grandes tienen que dar la cara en este momento", remarcó.