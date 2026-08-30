El mea culpa de Jadson Viera tras el papelón de Independiente ante Gimnasia: "Hay que pedir disculpas"
Jadson Viera fue autocrítico luego del histórico 0-3 que sufrió Independiente frente a Gimnasia de Mendoza en el Libertadores de América.
Independiente tuvo una noche de terror y fue goleado 3-0 por Gimnasia y Esgrima de Mendoza este domingo en el Libertadores de América por la fecha 7 del Torneo Clausura. Con un rival inspirado, el equipo dirigido por Jadson Viera no supo reaccionar a los golpes recibidos y se marchó silbado e insultado por la hinchada.
Si bien el Rojo tuvo un relativo dominio del juego cuando el marcador estaba empatado, tras el 0-1 se vino abajo y el director técnico brasileño-uruguayo no logró que sus jugadores hicieran pie, por lo que recibió incontables y muy fuertes críticas por parte de los fanáticos y los medios partidarios.
Las declaraciones de Jadson Viera tras el 0-3 ante Gimnasia de Mendoza
"No fue un buen partido. Creo que hubo mucha diferencia con el partido pasado. Pensé que íbamos a estar un poquito mejor. Empezamos bien, un primer tiempo bastante 'controlado', pero equivocándonos mucho en los pases. El rival aprovechó. Tuvimos desorden y eso no me gustó", reconoció el entrenador de 45 años en conferencia de prensa.
A su vez, hizo un llamado a los referentes del plantel: "Jugamos contra un gran rival, pero es un partido que te tiene que hacer sacar conclusiones. La gente siempre va a exigir aunque estemos siempre primeros. Los grandes tienen que acompañar y a los chicos darles contención. Capaz que este momento de gran tensión, una equivocación trae nerviosismo. Los grandes tienen que dar la cara en este momento", remarcó.
Pero sin buscar excusas externas, se puso al frente de la situación: "A la gente hay que pedirle disculpas y decirle que sepa que estamos trabajando. Le pido al hincha que no pierda la ilusión, el equipo va a mejorar y nosotros vamos a poner todo para que Independiente esté donde merece estar. Soy el responsable y se los dije a los jugadores, vamos a trabajar para que la gente vuelva a creer en el equipo", sentenció Viera, tratando de transmitir algo de esperanza en medio de la tormenta.