Los despiadados memes del histórico 0-3 que sufrió Independiente como local ante Gimnasia de Mendoza
Independiente fue goleado por Gimnasia de Mendoza en el Libertadores de América, profundizó su crisis futbolística y se convirtió en foco de todas las burlas.
Independiente fue goleado 3-0 por Gimnasia y Esgrima de Mendoza este domingo en el Libertadores de América por la fecha 7 del Torneo Clausura. Un duro y contundente mazazo que profundiza su crisis futbolística, lo que se vio reflejado en la bronca de los hinchas, que silbaron al equipo e insultaron y cantaron contra la dirigencia.
Por supuesto, aunque una derrota de estas características, no podían faltar los memes, que rápidamente se hicieron presentes en las redes sociales. La mayoría apuntó contra el pésimo desempeño del Rojo, pero también hubo algunos destacando la gran actuación del Lobo Mendocino y, especialmente, Facundo Lencioni, autor de dos golazos.