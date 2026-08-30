Los despiadados memes del histórico 0-3 que sufrió Independiente como local ante Gimnasia de Mendoza

Independiente fue goleado 3-0 por Gimnasia y Esgrima de Mendoza este domingo en el Libertadores de América por la fecha 7 del Torneo Clausura. Un duro y contundente mazazo que profundiza su crisis futbolística, lo que se vio reflejado en la bronca de los hinchas, que silbaron al equipo e insultaron y cantaron contra la dirigencia.