Independiente Rivadavia lo dio vuelta y venció 3-1 a Racing en un partidazo clave

Por la fecha 7 de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026 , Independiente Rivadavia, que necesitaba ganar , dio una muestra de carácter para dar vuelta un resultado adverso y sacar un triunfazo por 3-1 ante Racing Club de Avellaneda en el Bautista Gargantini que le permite mantenerse puntero en la Tabla Anual.

Las cosas comenzaron mal para el equipo de Alfredo Berti, con un penal atajado por Facundo Cambeses y un golazo de Matko Miljevic que puso en ventaja a la Academia. Pero la Lepra se repuso y con tantos de Gonzalo Ríos, Fabrizio Sartori y Alex Arce -que antes había malogrado la pena máxima-, se quedó con los 3 puntos en un auténtico partidazo.

Independiente Rivadavia tuvo la primera llegada antes del primer minuto de juego luego de una mala salida desde el fondo de la visita, que permitió un remate bajo pero centralizado del volante César Florentín, contenido por el arquero Facundo Cambeses. Además, solo un minuto después, el delantero Maximiliano Salas tuvo espacio para avanzar y sacar un zurdazo alto al primer palo, que también fue detenido por el arquero surgido de las inferiores de Banfield.

CAMBESES LE TAPÓ EL PENAL A ARCE Y SALVÓ A RACING EL arquero de La Academia contuvo el remate del delantero de Independiente Rivadavia y sigue todo 0-0 en Mendoza. #LPFxTNTSports pic.twitter.com/NXKQeIjvoU

A los 6', un camiseteo alevoso del defensor Mateo Martínez en su propia área le dio un penal al local, en el que el delantero Álex Arce cruzó un derechazo pero chocó con la gran estirada de Cambeses, que se quedó con la pelota. En 15', una pelota filtrada del extremo Tomás Conechny dejó mano a mano al delantero Adrián "Maravilla" Martínez, que no pudo pinchar la pelota por encima del achique del arquero Nicolás Bolcato.

Racing abrió el marcador cinco minutos después, mediante un derechazo bajo y cruzado desde afuera del área del enganche Matko Miljevic, que entró pegado al poste derecho de Bolcato para el 1-0. En 31' quien intentó desde afuera del área fue el volante Matías Zaracho, que remató a la carrera con la pierna derecha, pero sin lograr superar al arquero rival.

El local pudo empatar el partido en 39 minutos, luego de una serie de remates bloqueados y una pelota suelta que le quedó al volante Gonzalo Ríos, que controló y sacó un derechazo potente, con el que venció las manos de Cambeses. Dos minutos después, Bolcato salvó a su equipo de forma sensacional, con una gran reacción para despejar un cabezazo de “Maravilla” Martínez, que remató en el área chica. En 44', Miljevic volvió a sacudir desde afuera del área, pero su disparo impactó en el travesaño, esta vez.

El gol de Ríos para el 1-1 de Independiente Rivadavia

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La primera llegada del complemento fue del CSIR, a los 11 minutos, cuando Arce bajó una pelota cruzada al área chica y habilitó la llegada del extremo Matías Fernández, que tuvo que tirarse al suelo para definir y le erró al arco. Cuatro minutos después, un centro atrás habilitó a Ríos, que definió abriendo el pie derecho pero esta vez no pudo superar a Cambeses, que reaccionó a tiempo para poner la pierna izquierda y evitar el tanto.

En 25', un córner al segundo palo fue bajado de cabeza para la aparición de Sartori, que empujó la pelota ante la estirada del arquero rival y puso el 2-1. A los 42 minutos de la segunda parte, el lateral Alfonso Espino desbordó por izquierda y metió un centro atrás, que el defensor Leonard Costa se llevó por delante: la pelota se fue muy cerca del poste izquierdo de Bolcato, que no había alcanzado a reaccionar.

El gol de Sartori para el 2-1 de Independiente Rivadavia

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Con tiempo cumplido, Matías Fernández se abrió desde el medio hacia la derecha y sacó un remate alto, que se fue cerca del poste horizontal. Un minuto más tarde, el delantero Álex Arce se fue mano a mano y, aunque Cambeses alcanzó a desviar su remate en primera instancia, el rebote favoreció al paraguayo, que pudo empujar la pelota a centímetros de la línea de gol y marcar el 3-1 final.

Arce sentenció el 3-1 para Independiente Rivadavia

EL GOL DE ARCE PARA LIQUIDARLO ANTE RACING



El delantero de Independiente Rivadavia se fue mano a mano y puso el 3-1 definitivo.



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La victoria le permitió a Independiente Rivadavia trepar a la séptima posición de la Zona B con 11 puntos, mientras que la derrota hunde a Racing en el decimocuarto lugar con apenas cinco unidades. En la próxima fecha, los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda recibirán a Atlético Tucumán, el domingo 6 de septiembre desde las 21:30, mientras que el vigente campeón de la Copa Argentina visitará a River, desde las 19:15 del mismo día.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Independiente Rivadavia - Racing Club