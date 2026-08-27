El fallo de último momento de la AFA que favorece a Racing para visitar a Independiente Rivadavia

El Tribunal de Disciplina atendió un pedido de la dirigencia de Racing y anunció una medida que fue muy festejada en Avellaneda. Los detalles.

La noticia generó alivio y le solucionó un problema enorme a Juan Pablo Vojvoda. La AFA le dio por cumplida la sanción a Adrián Martínez y el goleador de Racing estará disponible para jugar el próximo domingo ante Independiente Rivadavia en el Baustista Gargantini, por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Maravilla Martínez, la gran noticia de Racing para jugar en Mendoza: le bajaron la sanción La presencia de Maravilla era una de las grandes incógnitas que tenía la Academia para el compromiso en Mendoza, pero este jueves por la tarde llegó la confirmación que tanto esperaban en Avellaneda: el Tribunal de Disciplina redujo de tres a dos partidos la suspensión que pesaba sobre él.

Como ya había cumplido las fechas frente a Banfield y Boca, el delantero de 34 años, que no atraviesa su mejor presente, quedó automáticamente habilitado para enfrentar a uno de los dos punteros de la tabla anual (el otro es Argentinos Juniors).

ESPN El regreso del 9 resulta todavía más importante por el contexto que atraviesa Racing en ofensiva. Vojvoda debió afrontar los últimos encuentros sin su principal carta de gol y tampoco pudo disponer de Lautaro Díaz, quien se está recuperando de un desgarro. Esa situación límite obligó al entrenador a hacer debutar al juvenil Francisco Fraga, de apenas 19 años, que contra Boca (1-1) sumó sus primeros minutos en Primera División.