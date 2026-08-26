Antes de irse a Cerro Porteño, Costas apoyó a Vojvoda y se animó a pronosticar el futuro de Racing

Costas volvió a demostrar su amor por Racing antes de comenzar una nueva etapa como DT y se animó a hacer una contundente promesa sobre la Copa Argentina.

Gustavo Costas se fue de Racing, pero dejó una fuerte banca para Vojvoda y una promesa que ilusiona a los hinchas.

Gustavo Costas está a horas de comenzar un nuevo desafío en su carrera, pero antes de viajar a Paraguay para ser presentado como entrenador de Cerro Porteño volvió a hablar de su gran amor: Racing. El ex DT de la Academia se refirió al presente del equipo, respaldó a Juan Pablo Vojvoda y dejó una particular promesa de cara a la Copa Argentina.

Desde el aeropuerto, Costas analizó el momento del conjunto de Avellaneda y pidió paciencia con su sucesor. “Pienso que el equipo va mejorando. Todo necesita su tiempo, pero sabés que en el fútbol no lo hay. Y en Racing, como en los clubes grandes, siempre se pide más y más”, explicó el entrenador.

Gustavo Costas bancó a Vojvoda y lanzó una fuerte promesa para Racing Gustavo Costas dejó una fuerte banca para Vojvoda TyC Sports Luego, el exseleccionador de Bolivia le dedicó un mensaje directo a Vojvoda y se animó a pronosticar el futuro de la Academia en el certamen nacional. “Le deseo lo mejor a Vojvoda. Yo soy de la Academia. Lo que más quiero es que ganemos todos los encuentros. Y ojalá que gane la Copa Argentina. Dios quiera, porque no la tenemos y es algo que a nosotros nos quedó cerca, no pudimos. Racing tiene un gran técnico y pienso que la Copa Argentina la vamos a ganar”, manifestó.

Costas también hizo hincapié en la necesidad de que Racing deje de lado las diferencias internas y priorice al club por encima de las cuestiones políticas. “Primero el escudo. Faltan dos años y medio... y después elijan al que quieran. Hoy es prioridad que el club esté más unido que nunca”, sostuvo.

Juan Pablo Vojvoda, entrenador de Racing. X @Copa_Argentina Además, el entrenador elogió nuevamente a Vojvoda y recordó que él mismo tuvo que atravesar situaciones similares durante sus distintos ciclos en la institución. "Le deseo lo mejor. A Chacho (Coudet) y (Diego) Cocca en su momento los enfrenté y les dije ‘gracias por hacer feliz a mi familia’. Ojalá Vojvoda lo logre. Tiene mucha capacidad, aunque no le podés exigir ahora", señaló.