Antes de irse a Cerro Porteño, Costas apoyó a Vojvoda y se animó a pronosticar el futuro de Racing
Costas volvió a demostrar su amor por Racing antes de comenzar una nueva etapa como DT y se animó a hacer una contundente promesa sobre la Copa Argentina.
Gustavo Costas está a horas de comenzar un nuevo desafío en su carrera, pero antes de viajar a Paraguay para ser presentado como entrenador de Cerro Porteño volvió a hablar de su gran amor: Racing. El ex DT de la Academia se refirió al presente del equipo, respaldó a Juan Pablo Vojvoda y dejó una particular promesa de cara a la Copa Argentina.
Desde el aeropuerto, Costas analizó el momento del conjunto de Avellaneda y pidió paciencia con su sucesor. “Pienso que el equipo va mejorando. Todo necesita su tiempo, pero sabés que en el fútbol no lo hay. Y en Racing, como en los clubes grandes, siempre se pide más y más”, explicó el entrenador.
Gustavo Costas bancó a Vojvoda y lanzó una fuerte promesa para Racing
Luego, el exseleccionador de Bolivia le dedicó un mensaje directo a Vojvoda y se animó a pronosticar el futuro de la Academia en el certamen nacional. “Le deseo lo mejor a Vojvoda. Yo soy de la Academia. Lo que más quiero es que ganemos todos los encuentros. Y ojalá que gane la Copa Argentina. Dios quiera, porque no la tenemos y es algo que a nosotros nos quedó cerca, no pudimos. Racing tiene un gran técnico y pienso que la Copa Argentina la vamos a ganar”, manifestó.
Costas también hizo hincapié en la necesidad de que Racing deje de lado las diferencias internas y priorice al club por encima de las cuestiones políticas. “Primero el escudo. Faltan dos años y medio... y después elijan al que quieran. Hoy es prioridad que el club esté más unido que nunca”, sostuvo.
Además, el entrenador elogió nuevamente a Vojvoda y recordó que él mismo tuvo que atravesar situaciones similares durante sus distintos ciclos en la institución. "Le deseo lo mejor. A Chacho (Coudet) y (Diego) Cocca en su momento los enfrenté y les dije ‘gracias por hacer feliz a mi familia’. Ojalá Vojvoda lo logre. Tiene mucha capacidad, aunque no le podés exigir ahora", señaló.
El nuevo desafío de Costas
Después de cerrar su tercer ciclo en Racing en mayo, Costas volverá a dirigir a Cerro Porteño. El entrenador asumirá tras la salida de Ariel Holan y tendrá su segunda etapa al frente del conjunto paraguayo, al que ya condujo entre 2005 y 2007.
En aquella primera experiencia dirigió 117 partidos y conquistó tres campeonatos paraguayos. Ahora tendrá la misión de relanzar su carrera en el fútbol de Paraguay, aunque antes de partir dejó claro que su vínculo emocional con Racing continúa intacto.
Los números de Costas en Racing
134 partidos dirigidos.
71 victorias, 23 empates y 40 derrotas.
59 por ciento de efectividad.
2 títulos: Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025.