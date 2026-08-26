Berti, tras la clasificación de Independiente Rivadavia: "Este partido es una muestra de carácter"

El entrenador de la Lepra valoró el triunfo 2-0 ante Aldosivi, destacó el buen comienzo del equipo y resaltó la capacidad del plantel para afrontar una seguidilla de partidos.

Después de conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, Alfredo Berti habló en conferencia de prensa y destacó el rendimiento de Independiente Rivadavia, especialmente durante el comienzo del partido. El entrenador consideró que su equipo pudo haber resuelto la historia mucho antes, aunque finalmente logró sentenciar el triunfo sobre el cierre.

Las sensaciones de Berti en el triunfo de Independiente Rivadavia “Los primeros 30 minutos fueron muy buenos. No podíamos convertir el segundo, pero tuvimos el control del juego. No podíamos hacer el segundo, pero al final lo pudimos resolver y estamos muy contentos por seguir en la Copa Argentina”, señaló Berti.

El técnico también remarcó la cantidad de situaciones que genera su equipo y aseguró que la intención siempre es buscar el arco rival. “El equipo llega mucho. Hoy convertimos dos, pero podrían haber sido más. Nosotros, con nuestras armas, siempre vamos a buscar el arco rival”, explicó.

Berti se abraza con Ríos en el gol de Independiente. FotoBaires Berti destacó además la respuesta defensiva de la Lepra cuando Aldosivi intentó reaccionar: “Defendimos bien los embates de Aldosivi. Lo podíamos haber resuelto antes”, sostuvo el entrenador, que terminó conforme con la manera en la que sus dirigidos cerraron el partido.

Por último, el entrenador puso en valor el esfuerzo que viene realizando el plantel durante una etapa de enorme exigencia, especialmente después de la participación en la Copa Libertadores. “Este partido es una muestra de carácter, porque desde agosto hemos jugado casi un partido cada tres días. Estamos muy contentos”, afirmó.