La Lepra puso a la venta las entradas para no socios para el partido ante Racing

Independiente Rivadavia se prepara para recibir a Racing por la séptima fecha del Torneo Clausura y ya están definidos los precios de las entradas para los hinchas que no sean socios .

El encuentro se disputará el domingo 30 de agosto desde las 21.30 en el estadio Bautista Gargantini , en un partido que será televisado por TNT Sports.

Los valores establecidos para los no socios son:

Las entradas se encuentran disponibles únicamente a través de Global Fan , por lo que los hinchas deberán realizar la compra de manera online.

¿Dónde comprar las entradas?

Los tickets para el partido ante Racing pueden adquirirse a través de la plataforma Global Fan. El club informó que no habrá venta por otras vías.

Para los hinchas que todavía no sean socios, esta será la alternativa para asegurarse un lugar en el Gargantini para el encuentro frente a la Academia.

Un beneficio para quienes se hagan socios

Independiente Rivadavia también lanzó una promoción para quienes estén evaluando asociarse al club.

Los nuevos socios que se asocien y abonen la cuota correspondiente a septiembre podrán ingresar gratis al partido ante Racing.

La promoción estará vigente hasta el sábado 29 de agosto a las 12, y el trámite para asociarse se realiza mediante Global Fan.

En el caso de los socios que ya forman parte de la institución, el club confirmó que todos aquellos que tengan la cuota al día ingresarán sin pagar entrada.