Independiente Rivadavia recibe a un golpeado Racing en el Gargantini

La Lepra viene de vencer a Aldosivi y meterse en cuartos de final de la Copa Argentina. Ahora, buscará defender su lugar como líder de la tabla anual.

Este domingo, a partir de las 21:30, Independiente Rivadavia recibirá en el Bautista Gargantini a Racing, en el marco de la séptima fecha de la Zona B de la Liga Profesional de Fútbol. Álvaro Carranza será el juez principal, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

La Lepra viene de derrotar 2 a 0 a Aldosivi por la Copa Argentina, lo que le valió el pase a los cuartos de final. Por el torneo local, el equipo de Berti empató 0 a 0 frente a Independiente de Avellaneda y actualmente marcha 10° en la Zona B, con 8 puntos.

Una victoria le permitiría terminar la fecha dentro de los clasificados a la siguiente etapa del torneo. Además, la Lepra continúa mandando en la tabla anual con 42 puntos, mismo puntaje que acumula Argentinos Juniors.

Por su parte, Racing viene de empatar 1 a 1 con Boca y ha tenido un 2026 complicado: eliminado tempranamente de la Copa Sudamericana y muy lejos en la tabla anual (marcha 22° con 26 puntos), el equipo de Vojvoda sabe que necesita recomponer la floja imagen dejada hasta el momento en todos los frentes.

La Lepra viene de empatar con el Rojo de Avellaneda Fotobaires El punto positivo es que también aseguró su lugar en la siguiente instancia de Copa Argentina tras eliminar a Belgrano de Córdoba. Además, la Academia podrá contar con su goleador, ya que el Tribunal de Disciplina decidió reducirle la pena a Adrián "Maravilla" Martínez y podrá estar presente en Mendoza.