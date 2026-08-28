El importante operativo que busca evitar cruces entre hinchas de Godoy Cruz e Independiente Rivadavia

El Gobierno de Mendoza ya definió el operativo de seguridad para los partidos que Godoy Cruz e Independiente Rivadavia disputarán este domingo como locales. Según explicó Hernán Amat, director general de Relaciones con la Comunidad, la planificación contempla efectivos dentro de los estadios, refuerzos en las inmediaciones y monitoreo de los barrios ante posibles cruces entre hinchas.

Amat explicó que uno de los principales factores tenidos en cuenta es la distancia entre ambos estadios y la diferencia horaria entre los encuentros. “Los estadios están a una distancia importante y segundo, que tenemos bastantes horas de diferencia”, señaló en MDZ Club por la 105.5 105.5 FM MDZ Radio.

El partido de Godoy Cruz será ante San Telmo y está previsto para las 18, mientras que Independiente Rivadavia recibirá a Racing a las 21.30. Sobre la desconcentración del estadio del Tomba, Amat indicó: “Ese estadio en un máximo de 30, 40 minutos ya está desconcentrado totalmente”.

En cuanto a la cantidad de efectivos, detalló: “En los estadios llevamos el operativo de la misma manera en ambos, en Godoy Cruz con 210 efectivos, más lo que reforzamos en las inmediaciones. Y en Independiente con 225 efectivos, también reforzando todo lo que respecta ahí a la quinta sección y el Parque General San Martín con unos 70 efectivos más”.

Además del despliegue en los estadios, la Policía realizará tareas de seguimiento en distintos sectores. “Después lo que resta es obviamente prever y monitorear todo lo que es la salida y la vuelta a los barrios, que se pueden, pueden haber cruces de algunos hinchas”, sostuvo.

Monitoreo en barrios y salida de los estadios

El funcionario destacó que la eliminación del traslado de barras en colectivos de línea modificó la logística de los operativos. “Hay que recordar que hemos eliminado todo lo que es el traslado de colectivos de barras, específicamente en colectivos de línea, como se hacía hace un tiempo atrás. Y bueno, eso también ha facilitado mucho la llegada y la salida de los estadios”, afirmó.

En ese sentido, agregó: “Tenemos muy pocos colectivos contratados por servicio privado y que trasladan algunas facciones de la barra y no mucho más”.

Respecto de posibles enfrentamientos entre hinchas de ambos clubes, Amat sostuvo que “siempre cuando pasan este tipo de cosas son los enfrentamientos de distintas facciones de barra” y aclaró que “en los barrios no hay ningún problema. El problema es cuando hay enfrentamiento con facciones de barras”.

Sobre el escenario particular de este domingo, remarcó que los horarios permiten reducir las posibilidades de cruces: “Independiente va a estar ingresando al estadio a las 20 horas, 20. 30 horas aproximadamente. Y a esa hora ya va a estar saliendo la gente de Godoy Cruz del estadio”.

“La verdad que los horarios están bien previstos”, afirmó. De todos modos, confirmó que habrá presencia policial preventiva: “Vamos a trabajar y vamos a prever y tener operativos en los distintos barrios para monitorear, pero también lo hacemos todos los partidos”.

Finalmente, Amat descartó que se haya dispuesto un operativo extraordinario específicamente por la coincidencia de ambos partidos. “Lo estamos trabajando de esa manera, con la previsión necesaria, pero monitoreándolo y no haciendo un gran operativo extra para esta situación”, concluyó.