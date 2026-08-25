Operación Muro en la Ciudad de Buenos Aires: controles en los cruces de la General Paz

Operación Muro en la Ciudad: refuerzan los controles de ingreso y egreso en los cruces de la General Paz y monitorean a quienes entran y salen.

Operativo cerrojo en la Ciudad: controles en los cruces de la General Paz.

El Gobierno de la Ciudad implementó un operativo de control en los principales accesos a CABA llamado "Operación Muro", con presencia en los cruces de la avenida General Paz.

El dispositivo contempla controles de ingreso y egreso en distintos puntos de la General Paz, con especial despliegue en algunos de los accesos más transitados.

Uno de los operativos se desarrolla en el cruce de General Paz y Constituyentes, donde se observa un importante despliegue de efectivos.

El objetivo es controlar el movimiento de las personas que ingresan y salen de la Ciudad a través de los principales cruces de la General Paz.