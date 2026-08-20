La Ciudad de Buenos Aires reformó la VTV y se habilitarán más talleres

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha la inscripción para nuevos centros que podrán realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) , como parte de una reforma que modifica el funcionamiento del sistema y amplía la cantidad de establecimientos disponibles.

El nuevo esquema permite que, además de las plantas tradicionales, se incorporen talleres privados, concesionarias e importadores , siempre que cumplan con las condiciones de infraestructura, equipamiento y fiscalización previstas por la normativa.

" Oficialmente terminado el monopolio de la VTV . Desde hoy, cualquier taller o concesionario puede inscribirse para hacer la VTV", posteó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en su cuenta de X.

Uno de los principales cambios estará relacionado con la oferta del servicio. Los establecimientos interesados deberán registrarse en el Registro Único de Talleres habilitados y acreditar que cuentan con los elementos técnicos necesarios para realizar las inspecciones.

La reforma también modifica el sistema de tarifas. Hasta ahora, el valor de la VTV era establecido por el Gobierno porteño. Con la nueva modalidad, cada prestador podrá fijar el precio que cobrará por la revisión .

De acuerdo con el esquema impulsado por las autoridades, la incorporación de nuevos centros busca generar mayor competencia entre los prestadores y ampliar las alternativas disponibles para los propietarios de vehículos.

Qué cambia para los autos 0 km

La modificación también alcanza los plazos para realizar la primera inspección técnica de los vehículos particulares nuevos.

A partir de la reforma, los autos 0 km deberán someterse al primer control a los cinco años desde su patentamiento. El plazo anterior establecía la primera revisión a los cuatro años.

Después de esa primera inspección, la constancia tendrá una vigencia de dos años hasta que el vehículo llegue a los diez años de antigüedad. El régimen previo contemplaba una reducción de ese período una vez que el automóvil alcanzaba los ocho años.

Los cambios se encuentran vinculados con la reforma implementada a nivel nacional mediante la Resolución 32/2026, que habilitó la apertura del sistema y estableció el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos.

Qué deberán tener los talleres

Los establecimientos que quieran incorporarse deberán efectuar el trámite mediante la plataforma Trámites a Distancia, presentar una declaración jurada y demostrar que poseen las instalaciones y los equipos exigidos.

Entre las condiciones figura la designación de un director técnico que deberá ser un ingeniero matriculado. También deberán disponer de maquinaria específica para verificar diferentes componentes de los vehículos.

Durante la inspección se controlarán elementos relacionados con la seguridad y el funcionamiento del automóvil. Entre ellos estarán los frenos, las luces, la suspensión y la dirección. Además, se analizarán las emisiones contaminantes, los niveles de ruido y otros aspectos establecidos por las normas técnicas.

Una vez presentada la documentación, la Secretaría de Transporte tendrá 30 días corridos para analizarla. Si encuentra errores u omisiones, podrá pedir las correcciones correspondientes.

Si ese período finaliza sin observaciones ni una resolución expresa, el establecimiento quedará incorporado de manera automática al registro. Esa inscripción no impedirá que luego sea sometido a controles y auditorías.

La apertura del sistema tampoco modifica la obligación de acreditar que cada vehículo realizó la revisión. Los centros autorizados deberán cargar la información de cada inspección en el sistema correspondiente y entregar al conductor una constancia digital y la oblea tradicional para colocar en el parabrisas.