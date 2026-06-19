Reforma de la VTV en CABA: qué cambia en los plazos, los talleres habilitados y las tarifas

En sintonía con la medida a nivel nacional, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aprobó una reforma de la Verificación Técnica Vehicular ( VTV) que cambia gradualmente los plazos de revisión, habilita talleres privados y elimina las tarifas reguladas.

Según el proyecto que obtuvo luz verde con 36 votos a favor y 19 en contra, la implementación comenzará cuando venzan los contratos vigentes de las concesionarias. Se estima que la mayoría será a fines de 2026.

A partir de ahora, se creará el Registro Único de Talleres de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria y Calificados, que dejará atrás el modelo de siete plantas exclusivas y abrirá el servicio a más establecimientos que cumplan con las exigencias técnicas correspondientes.

La modificación permite que los talleres privados realicen la VTV en CABA. Foto: Télam

Es obligatorio que cada centro cuente con un director técnico matriculado en la Ciudad de Buenos Aires y registrar digitalmente todas las inspecciones para poder contar con la habilitación.

Cuáles con los nuevos plazos de la VTV en CABA

La reforma también impacta sobre los plazos para realizar la verificación. Por ejemplo, los autos cero kilómetro tendrán un año más para realizar la primera VTV, es decir que la deberán hacer a los cinco años desde su patentamiento, en lugar de los cuatro vigentes.

Luego, la VTV tendrá una vigencia de dos años hasta que el vehículo alcance los 10 años de antigüedad. Una vez pasada la década el control volverá a ser anual.

Por otra parte, los conductores deberán continuar con la oblea identificatoria y el certificado de aprobación. Según la normativa, la documentación también se puede presentar de manera digital a través del celular.

¿Cambian los montos de la VTV?

Otra modificación clave de la reforma a la VTV es la eliminación de los valores mínimos y máximos. Tal como dispuso el Gobierno nacional, ahora cada taller habilitado podrá fijar el precio del trámite, que incluirá la oblea y el certificado.

Es decir que realizar el trámite podrá costar más caro que los $96.968 actuales establecidos por la Ciudad.

Vehículos especiales: qué cambia

Pese a la apertura de este nuevo régimen, el taller para realizar la VTV puede variar según la especificidad de cada vehículo. En el caso de los autos clásicos o de colección con más de 30 años de antigüedad podrán hacer la revisión en talleres habilitados bajo condiciones técnicas específicas, mientras que los taxis y remises mantendrán el régimen actual.

En tanto, los vehículos de más de 3.500 kilos o aquellos que no puedan ingresar a talleres convencionales deberán realizar una Inspección Técnica Especial anual a cargo de un ingeniero matriculado.