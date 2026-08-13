En agosto, una multa puede costar más de $2 millones en la provincia de Buenos Aires: cómo evitarla

Circular con la VTV vencida puede derivar en multas de hasta $2.271.000. Qué patentes tienen que hacer el trámite en agosto.

Circular con la VTV vencida en agosto puede costarte más de dos millones de pesos. Foto: Télam

En agosto, muchos conductores tienen que cumplir con la Verificación Técnica Vehicular (VTV), tanto en la CABA como en la provincia de Buenos Aires. Cada jurisdicción tiene sus propias reglas, tarifas y multas, aunque el costo varía según el lugar donde esté radicado el vehículo.

La principal diferencia está en el valor de las sanciones. Mientras que en CABA una infracción vinculada con la falta de VTV puede llegar a unos $380.000, en la Provincia de Buenos Aires el monto máximo alcanza los $2.271.000.

Consultá si te toca realizar la VTV en agosto para evitar multas. Foto: Archivo MDZ ¿A qué patentes les corresponde hacer la VTV en agosto? El cronograma de la VTV establece el mes de vencimiento según el último número de la patente. En agosto corresponde a los vehículos terminados en 8.

En la provincia de Buenos Aires, los conductores pueden solicitar el turno hasta 30 días antes del mes correspondiente. Sin embargo, realizar la revisión de manera anticipada no modifica el vencimiento: si la patente termina en 8, la fecha sigue vinculada a agosto.

También es necesario tener en cuenta la antigüedad del vehículo antes de sacar turno. Los autos particulares de hasta nueve plazas están exentos de la primera VTV en la Provincia hasta cumplir dos años desde la primera matriculación. A partir de ese momento, el control es anual.