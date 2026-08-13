En agosto, una multa puede costar más de $2 millones en la provincia de Buenos Aires: cómo evitarla
Circular con la VTV vencida puede derivar en multas de hasta $2.271.000. Qué patentes tienen que hacer el trámite en agosto.
En agosto, muchos conductores tienen que cumplir con la Verificación Técnica Vehicular (VTV), tanto en la CABA como en la provincia de Buenos Aires. Cada jurisdicción tiene sus propias reglas, tarifas y multas, aunque el costo varía según el lugar donde esté radicado el vehículo.
La principal diferencia está en el valor de las sanciones. Mientras que en CABA una infracción vinculada con la falta de VTV puede llegar a unos $380.000, en la Provincia de Buenos Aires el monto máximo alcanza los $2.271.000.
¿A qué patentes les corresponde hacer la VTV en agosto?
El cronograma de la VTV establece el mes de vencimiento según el último número de la patente. En agosto corresponde a los vehículos terminados en 8.
En la provincia de Buenos Aires, los conductores pueden solicitar el turno hasta 30 días antes del mes correspondiente. Sin embargo, realizar la revisión de manera anticipada no modifica el vencimiento: si la patente termina en 8, la fecha sigue vinculada a agosto.
También es necesario tener en cuenta la antigüedad del vehículo antes de sacar turno. Los autos particulares de hasta nueve plazas están exentos de la primera VTV en la Provincia hasta cumplir dos años desde la primera matriculación. A partir de ese momento, el control es anual.
En el caso de las motos, la primera inspección corresponde desde el primer año de antigüedad.
Calendario completo de la VTV según la terminación de la patente
Para anticiparse a los próximos vencimientos, el esquema bonaerense queda organizado de la siguiente manera:
- 2: febrero
- 3: marzo
- 4: abril
- 5: mayo
- 6: junio
- 7: julio
- 8: agosto
- 9: septiembre
- 0: octubre
- 1: noviembre
Enero y diciembre no tienen una terminación específica asignada dentro de este esquema.
¿De cuánto es la multa por circular con la VTV vencida?
El valor de la sanción cambia según dónde esté radicado el vehículo. En CABA, las multas vinculadas con la falta de VTV o con circular con la verificación vencida van aproximadamente de $99.499 a $379.996.
En la provincia de Buenos Aires, en cambio, el monto es considerablemente mayor. Para julio y agosto de 2026, la Unidad Fija bonaerense tiene un valor de $2.271, por lo que las sanciones de entre 300 y 1.000 UF van desde $681.300 hasta $2.271.000.