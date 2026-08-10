Los cinco principales lanzamientos de celulares previstos para agosto de 2026
Conocé los nuevos lanzamientos de celulares que dominan la agenda este agosto de 2026. Desde la familia Pixel 11 hasta baterías monstruosas.
El mercado global de la tecnología móvil acelera su ritmo con nuevos lanzamientos de celulares previstos para este agosto de 2026. Tras un mes previo dominado por los dispositivos plegables, las principales marcas preparan equipos con procesadores de última generación y capacidades fotográficas avanzadas.
Las compañías del sector afinan sus estrategias comerciales para la segunda mitad del año. La llegada de chips fabricados en procesos ultra avanzados y baterías de gran capacidad marca una tendencia clara hacia la autonomía prolongada y la integración de inteligencia artificial de nivel superior en la gama media y alta.
Google Pixel 11: potencia y diseño con el sello de la inteligencia artificial
La gran estrella del mes es la familia Google Pixel 11, cuyo evento oficial ocurre el 12 de agosto de 2026. La marca presenta cuatro variantes que incorporan el procesador Tensor G6 de 2 nanómetros, eliminando la versión base de 128 GB para arrancar directamente en 256 GB de almacenamiento interno.
Además de una fotografía computacional optimizada y funciones profundas de Gemini, los nuevos celulares introducen el sistema LED "Pixel Glow" en el módulo trasero. Esta matriz de luces multicolor emite destellos sutiles para notificaciones, ofreciendo una estética diferencial en los lanzamientos más importantes de este agosto de 2026.
Innovación asiática: iQOO Z11 y la apuesta fotográfica de la serie Vivo V80
El fabricante iQOO alista el desembarco del iQOO Z11 con pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas y una impresionante batería de 9020 mAh con carga de 90 W. Este modelo busca consolidarse como una alternativa sólida en el segmento de alto rendimiento gracias a su procesador Dimensity y diseño curvo 3D.
Paralelamente, la serie Vivo V80 enfoca sus virtudes en la fotografía móvil durante este agosto de 2026. El dispositivo integra una pantalla plana de 6,59 pulgadas a 144 Hz, procesador Snapdragon 7 Gen 4 y una configuración de cámaras que incluye un lente principal de 50 MP y un teleobjetivo periscópico de igual resolución.
Autonomía extrema con el POCO M8 Power 5G y el regreso del Vivo S2
La gama económica también dice presente. El POCO M8 Power 5G debuta en la primera semana de agosto de 2026 con una batería masiva de 8000 mAh, pantalla AMOLED de 7 pulgadas a 120 Hz y certificación IP65, posicionándose como una opción ideal para usuarios que priorizan la duración energética por encima de todo.
Por su parte, la marca relanzará su clásica familia con el nuevo Vivo S2. Este equipo incorpora un panel AMOLED, procesador MediaTek Dimensity 7360 y una batería de 7000 mAh con carga rápida de 80 W, completando un mes repleto de opciones atractivas para el consumidor global.
El impacto de la nueva generación móvil en el mercado global
La diversificación de especificaciones demuestra que la industria busca satisfacer necesidades muy concretas, desde la máxima exigencia en IA hasta la autonomía de varios días. Con estos dispositivos en las vitrinas, la tecnología portátil continúa su expansión hacia un ecosistema más maduro, competitivo y eficiente para lo que resta del año.