Los cinco principales lanzamientos de celulares previstos para agosto de 2026

Conocé los nuevos lanzamientos de celulares que dominan la agenda este agosto de 2026. Desde la familia Pixel 11 hasta baterías monstruosas.

Los nuevos lanzamientos de celulares previstos para este agosto de 2026 revolucionan el mercado con baterías gigantescas y procesadores de 2 nm.

El mercado global de la tecnología móvil acelera su ritmo con nuevos lanzamientos de celulares previstos para este agosto de 2026. Tras un mes previo dominado por los dispositivos plegables, las principales marcas preparan equipos con procesadores de última generación y capacidades fotográficas avanzadas.

Las compañías del sector afinan sus estrategias comerciales para la segunda mitad del año. La llegada de chips fabricados en procesos ultra avanzados y baterías de gran capacidad marca una tendencia clara hacia la autonomía prolongada y la integración de inteligencia artificial de nivel superior en la gama media y alta.

Esta selección repasa los lanzamientos de celulares más destacados que llegan al mercado durante agosto de 2026. shutterstock Google Pixel 11: potencia y diseño con el sello de la inteligencia artificial La gran estrella del mes es la familia Google Pixel 11, cuyo evento oficial ocurre el 12 de agosto de 2026. La marca presenta cuatro variantes que incorporan el procesador Tensor G6 de 2 nanómetros, eliminando la versión base de 128 GB para arrancar directamente en 256 GB de almacenamiento interno.

Además de una fotografía computacional optimizada y funciones profundas de Gemini, los nuevos celulares introducen el sistema LED "Pixel Glow" en el módulo trasero. Esta matriz de luces multicolor emite destellos sutiles para notificaciones, ofreciendo una estética diferencial en los lanzamientos más importantes de este agosto de 2026.

Google encabeza los lanzamientos de celulares con la nueva serie Pixel 11 programada para este agosto de 2026. Google Innovación asiática: iQOO Z11 y la apuesta fotográfica de la serie Vivo V80 El fabricante iQOO alista el desembarco del iQOO Z11 con pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas y una impresionante batería de 9020 mAh con carga de 90 W. Este modelo busca consolidarse como una alternativa sólida en el segmento de alto rendimiento gracias a su procesador Dimensity y diseño curvo 3D.