Prohibir o integrar: celulares en las aulas argentinas

Un informe revela el avance de los celulares en la infancia, las diferencias entre provincias y qué dice la evidencia sobre prohibirlos en clase.

El porcentaje de países que implementaron normas para limitar o prohibir el celular en los colegios trepó del 25% en 2023 a cerca del 60% en 2026.

Un exhaustivo informe publicado por la organización Argentinos por la Educación vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca del impacto de la tecnología en el aprendizaje escolar. El trabajo expone una preocupante radiografía sobre el nivel de penetración de las pantallas en la infancia y analiza la disparidad de respuestas regulatorias que están implementando las distintas provincias argentinas.

En la Argentina actual, la tenencia de teléfonos móviles entre los estudiantes resulta sumamente elevada y comienza a edades cada vez más tempranas. Según datos extraídos de las evaluaciones del operativo Aprender 2024, el 59% de los niños de apenas 8 años que cursan 3.º grado de la escuela primaria cuenta con celulares propios. A esta cifra se le suma un 23% que utiliza de forma regular el dispositivo de su madre, padre o tutor, dejando a tan solo un 18% de los alumnos de esa edad sin acceso a una pantalla móvil. Por su parte, la tenencia individual entre los estudiantes de nivel secundario es prácticamente universal y roza el 90% a nivel nacional.

La tenencia de celulares en los estudiantes es elevada No obstante, esta alta penetración no se distribuye de manera homogénea en todo el territorio ni en todos los estratos sociales. Provincias como Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego registran niveles de tenencia propia en primaria que superan el 65%, mientras que en distritos como Misiones y Formosa el porcentaje desciende a la zona del 40%. Del mismo modo, la brecha socioeconómica se hace notar: el 63% de los chicos pertenecientes al quintil de mayores ingresos posee su propio dispositivo, en comparación con el 52% registrado en el quintil más vulnerable. Esta diferencia se réplica de forma similar entre el ámbito urbano (61%) y las escuelas rurales (48%).

En la Argentina actual, la tenencia de teléfonos móviles entre los estudiantes resulta sumamente elevada. Archivo. La brecha socioeconómica se hace notar Frente a esta presencia masiva en las aulas, la evidencia científica recopilada a nivel internacional no ofrece una respuesta tajante ni unánime sobre los beneficios de una prohibición. Si bien la literatura coincide en que restringir o retirar los teléfonos reduce drásticamente las interrupciones y el uso no académico durante la clase (con caídas en la actividad de los terminales de hasta un 80%), el impacto directo sobre el rendimiento académico resulta mixto. Mientras algunos estudios reportan mejoras modestas —principalmente en alumnos con antecedentes de bajo rendimiento o de contextos vulnerables—, otros trabajos científicos no identifican ningún cambio significativo en los aprendizajes.

Los autores del estudio sugieren que esta falta de un salto automático en las calificaciones tras la prohibición puede explicarse a través del llamado "mecanismo de sustitución". Al eliminar el teléfono como fuente de distracción primaria, el estudiante puede simplemente redirigir su falta de atención hacia otras conductas o actividades no académicas si la propuesta pedagógica que recibe no resulta lo suficientemente estimulante. Asimismo, los efectos sobre el clima escolar o el acoso digital muestran matices diversos, registrando desde costos de adaptación iniciales con aumentos de sanciones disciplinarias hasta reducciones efectivas de episodios de cyberbullying.